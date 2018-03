The Walking Dead: Next on: 'Monsters' Ep. 803

publié le 30/10/2017 à 11:11

Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode 2 de la saison 8 de The Walking Dead et que vous n'avez pas envie de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, passez votre chemin. Cet article contient des spoilers.



Après deux premiers épisodes loin d'être convaincants, il faut espérer que les showrunners nous réservent de vraies surprises la semaine prochaine. Intitulé Monsters (Les monstres), cet épisode 3 nous donnera plus de détails sur Morales, l'allié de Rick dans la saison 1 qui a fait son grand retour. Entre-temps, il a changé de camp et rejoint Negan. "Mes hommes arrivent et nous allons t'emmener chez Negan", confie Morales à Rick, qui semble en danger. Mais, c'est sans compter sur Daryl, qui devrait réussir à sauver son compagnon.

Carol et Ezekiel ne sont, de leur côté, pas à l'abri. Leur groupe se retrouve face aux Sauveurs dans la forêt. Va-t-il y avoir un affrontement jusqu'à ce que mort s'ensuive ? Le doute est permis, alors que l'on entend le Roi déclarer : "Nous ne perdrons aucun membre dans nos rangs". La tigresse Shiva va-t-elle dévorer tous les Sauveurs ? Réponse la semaine prochaine.