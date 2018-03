publié le 30/01/2017 à 19:49

Plus que deux semaines avant le retour de The Walking Dead. L'occasion pour OCS, qui diffuse la série en France dès le 13 février, de faire encore patienter les fans avec un extrait de l'épisode 9, le premier épisode de la suite de la saison 7. Le thème de cette courte séquence fait d'ailleurs écho au slogan de saison 7B : "Rise Up", c'est-à-dire la Révolte contre Negan. Rick et Daryl, les personnages forts de la communauté d'Alexandria sont donc en chemin pour mettre en place leur plan d'attaque.



Le règne de Negan va-t-il toucher à sa fin ? C'est en tout cas ce que souhaite Rick et ses camarades. Plus encore, le leader d'Alexandria va s'associer avec les autres communautés pour botter les fesses du chef tyrannique des Sauveurs, comme on le découvre dans l'extrait de l'épisode 9, intitulé Rock in the Road. Et Rick est prêt à tout, même si des innocents sont du côté des Sauveurs. Mais, il est aussi réaliste : "Il nous faut plus de monde, un autre groupe".

#TheWalkingDead #OCSTWD Découvrez un extrait de la 2ème partie de la saison 7 ! La révolte contre Negan débute le 13 février sur OCS. pic.twitter.com/kvsB68DHbt — OCS (@OCSTV) 26 janvier 2017

Et c'est là que Jesus entre en scène. Il va présenter la communauté d'Alxandria au Roi Ezekiel, qui dirige le Royaume. Si Rick n'a pas l'air convaincu par ce monarque, on sait que la réunion entre les deux hommes sera un des points d'orgue de cette saison. Negan n'a plus qu'à trembler ou au contraire préparer sa revanche, si l'attaque échoue. Dans tous les cas, il faudra s'attendre à moins de violence pour cette saison 7B, comme l'ont annoncé les scénaristes du show il y a quelques semaines. Mais, pas sûre que Lucille, la batte de Negan ne fasse pas encore des ravages.