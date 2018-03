The Gifted: Season 1, Ep. 1 - The First Six Minutes Preview

publié le 29/09/2017 à 15:01

Les mutants vont secouer votre télévision. Le 2 octobre, ils seront au cœur de la série The Gifted, dérivée de l'univers des X-Men et produite par Bryan Singer.



On y découvrira l'histoire de la famille Strucker qui doit fuir le gouvernement puisque les deux héros, Lauren et Andy, sont mutants. Et comme dans le film X-Men : Days of Future Past, ceux-ci sont traqués par le gouvernement. Lauren, Andy et leurs parents seront alors secourus par un réseau clandestin de mutants, mené par Thunderbird. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



La Fox a dévoilé les six premières minutes du pilote de The Gifted. De quoi rassurer les fans qui découvriront une nouvelle histoire sur ces "Homo sapiens superior" dotés de super-pouvoirs. On est de suite catapulter dans une course-poursuite entre la mutante Blink (vue et morte dans X-Men : Days of Future Past) et la police. Elle parvient à d'échapper en ouvrant un portail de téléportation.



Des héros traqués et pris au piège

Le mutant Eclipse dans "The Gifted" Crédit : capture d'écran YouTube

On découvre ensuite Thunderbird, Eclipse et Polaris, 3 mutants fugitifs. Ils sont à la recherche de Blink pour l'aider, sauf que, vous vous en doutez, ils sont rapidement encerclés par la police. Chacun des mutants montre donc son pouvoir : Tunderbird peut ressentir tout ce qui se passe autour de lui, Eclipse absorbe et manipule la lumière.



Quant à Polaris, elle peut contrôler le métal, comme un autre métal bien connu. L'attaque tourne mal pour nos héros, Eclipse est méchamment blessé par mal et Polaris, sa petite amie, est capturée en essayant de le protéger...

Une courte introduction réussie, malgré des premiers effets spéciaux décevants

Il faut reconnaître que les effets spéciaux de ce début d'épisode sont un peu "cheap," comme le tatouage "magique" de Thunderbird qui rappelle les meilleures heures de Charmed ou la main lumineuse d'Eclipse, qui ressemble à un flash de smartphone. Cependant, les portails créés par Blink sont réussis comme dans X-Men : Days of Future Past. Il ne faut pas non plus oublier que The Gifted, n'a pas le budget colossal de la saison 8 de Game of Thrones. La suite de The Gifted pourrait réserver quelques autres bonnes surprises.