publié le 27/07/2016 à 13:17

Harrison Ford est difficilement remplaçable. Il a fallu un nombre incalculable de castings pour dénicher un acteur capable d'incarner une version jeune de Han Solo dans le futur spin-off de Star Wars centré autour du contrebandier. C'est finalement Alden Ehrenreich, 26 ans, qui a été choisi pour endosser les habits du meilleur ami de Chewbacca.



Avant de trouver la perle rare, Disney a vu défiler un grand nombre de comédiens réputés pour reprendre le rôle : Miles Teller (le héros de Whiplash), Ansel Elgort (Nos étoiles contraires), Dave Franco (Nos pires voisins) ou encore Scott Eastwood (le fils de Clint Eastwood). D'autres acteurs connus auraient postulé selon certains médias américains… Conan O'Brian, l'un des plus célèbres présentateurs de late show aux États-Unis, a donc imaginé quelles célébrités avaient tenté de succéder à Harrison Ford. Et il a réuni un casting incroyable.

Jodie Foster et 50 Cent font le show

La star de la télé a publié une vidéo compilant des (faux) castings pour jouer Han Solo. On y voit Bill Hader (membre du Saturday Night Live), Jeff Goldblum (Jurassic Park, Independence Day) visiblement un peu paumé, Jodie Foster, exaspérée qu'on ne la reconnaisse pas, Melissa McCarthy (à l'affiche du nouveau Ghostbusters version girl power) en roue libre, Tom Middleditch et Kumail Nanjiani, deux comédiens de stand-up, stars de la série Silicon Valley, et plus surprenant : le rappeur 50 Cent, totalement méconnaissable et absolument irrésistible. L'histoire ne dit pas si l'une de ces vedettes a réellement passé le casting pour se glisser dans la peau de Han Solo... Le deuxième spin-off de Star Wars est attendu en mai 2018.