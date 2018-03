Star Trek: Discovery | You Will Know Us :60

publié le 26/09/2017 à 09:59

Si vous aviez choisi le klingon au lycée, vous allez apprécier Star Trek : Discovery. Pour la sortie de la nouvelle série, qui se déroule dix ans avant les aventures du capitaine Kirk et de Spock, Netflix a dévoilé un nouveau trailer dans la langue maternelle des redoutables extra-terrestres de la planète Kronos. Plus encore, il sera possible de regarder Stark Trek : Discovery avec les sous-titres dans cette langue bien connue des fans du show qui a fêté ses 50 ans en 2016.



Dans ce nouveau trailer, on en apprend plus sur les Klingons, les extra-terrestres contre lesquels vont se battre les membres de Starfleet. Des guerriers qui sont prêts à tout pour détruire les héros de cette fiction, dont les deux premiers épisodes sont disponibles depuis le 25 septembre. Un épisode sera ensuite diffusé par semaine.



Parmi le héros de Star Trek : Discovery, on retrouve le premier Officier Michael Burnham (Sonequa Martin-Green de The Walking Dead). C'est la grande héroïne du show. Elle est proche de Sarek, le père du célèbre Spock incarné par Leonard Nimoy dans la saga originelle puis par Zachary Quinto dans les films de J.J. Abrams.