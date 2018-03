Rihanna - Sledgehammer (From The Motion Picture "Star Trek Beyond")

publié le 30/06/2016 à 18:49

Il y a quelques jours, Rihanna partageait un teaser de Sledgehammer, son nouveau titre, également bande-originale du film Star Trek : Sans Limites. Visage tatoué et tenue de moine extraterrestre qui vole au vent, Rihanna nous emmène aujourd'hui sur sa planète, dans un clip graphique, futuriste et mystique, aux couleurs de notre voie lactée, majoritairement mauve. La voix grave de la chanteuse, qui a avoué être une véritable fan de Star Trek, fait léviter les rochers.



Derrière la caméra, on retrouve Floria Sigismondi. Bien connue du monde de la musique pour ses collaborations avec David Bowie, Justin Timberlake, Pink ou encore The White Stripes. Un clip surréaliste qui donne un avant-goût de Star Trek : Sans Limites. Le nouvel opus de la saga est à découvrir en salles dès le 22 juillet aux États-Unis, et le 17 août en France.