publié le 30/10/2016 à 09:00

Ce sont les incontournables de la Paris Games Week : les tests de jeux. Et pas n'importe lesquels. La crème de la crème sur les consoles, des mois avant leurs sorties officielles. Pour cette nouvelle édition, le plus grand salon français du jeu vidéo n'a pas manqué à sa réputation avec Tekken 7 (début 2017), Call of Duty : Infinite Warfare (4 novembre 2016) et Dishonored 2 (11 novembre 2016). Des jeux de combat, de tirs à la première personne et fantastique qui enchantent les joueurs. Il faut dire que certains ont dû faire des heures de queues pour tester le précieux jeu.



Que ce soit pour le graphisme ou l'histoire, chaque gamer a sa passion pour un jeu. Sur le stand Tekken 7, trois amis viennent de sortir d'une partie endiablée. Et ils sont tous unanimes : le jeu est une réussite, surtout avec l'arrivée de nouveaux personnages. encore un peu de patience pour y jouer sur sa console. Un peu plus loin, les joueurs de Battlefield 1 (sorti le 21 octobre dernier) restent concentrés. Ils doivent évoluer dans une tranchée de la Première Guerre mondiale, puis abattre un avion ennemi. "J'ai adoré", explique une joueuse, alors que son père continue sa partie.