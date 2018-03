publié le 28/10/2016 à 13:14

Vous ne pensiez pas pouvoir jouer à du 100% made in France ? Ce stand de la Paris Games Week est fait pour vous. Dans cet espace à l'allure de château fort, 26 jeux sont à la disposition du public, pour tous les âges et les niveaux. C'est aussi l'occasion de rencontrer les concepteurs de ces jeux, qui cartonnent sur le Salon. Parmi les "gros" titres de cette année : Dishonored 2 (Bethseda) et Styx: Shards of Darkness (Cyanide studio). Reportage dans les allées de cet espace qui monte en puissance.



La French Touch est aussi sur les manettes et les claviers. Pour cette nouvelle édition de la PGW, les jeux français sont à l'honneur. Entre tests, animations pour les enfants et rencontres inédites, le stand est prisé par les familles et les curieux. Il faut dire que le made in France a la côte dans le plus gros salon français du jeu vidéo, à côté des jeux "stars" de la PGW comme Call of Duty : Infinite Warfare ou Final Fantasy XV.

Mention spéciale pour Dishonored 2 (sortie 11 novembre), très attendu par les gamers. On y incarne Emily, une héroïne aux pouvoirs magiques surpuissants. Sans oublier, pour les plus jeunes, Monster Boy and the cursed Kingdom ( sortie en 2017) de Game Atelier où l'on incarne un héros qui peut se transformer en cinq créatures différentes. On est conquis.