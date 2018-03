publié le 28/02/2017 à 15:21

Les premières images des Gardiens de la galaxie 2 sont prometteuses. Le réalisateur James Gunn a dévoilé un teaser hilarant annonçant une nouvelle bande-annonce pour le 28 février. En quelques secondes, on découvre Drax, Star-Lord, mais aussi Gamora, Baby Groot et Rocket autour d'un feu de camp. Drax boit une sorte de soupe, goulûment et très bruyamment. Et on sent rapidement que la tension augmente au milieu de notre super-équipe à cause de ses bruits peu ragoûtants. Quant à Drax, il ne se rend compte de rien, ce qui est très drôle.





Attendu le 26 avril prochain dans les salles, Les Gardiens de la Galaxie 2 proposera une toute nouvelle aventure en compagnie de l'équipe de Star-Lord. Malgré les supposées fuites du scénario, il faudra encore patienter pour découvrir qui sera le grand méchant de l'histoire après Ronan l'Accusateur dans le premier volet. Mais une chose est sûre, l'un des personnages les plus attendus est Baby Groot, si mignon, mais si féroce aussi. On retrouvera aussi Nebula, la demi-soeur de Gamora et Yondu, dans le camp des Gardiens. La nouvelle aventure s'annonce épique.