publié le 28/09/2016 à 17:18

Enfilez votre cape d'invisibilité et chaussez vos lunettes rondes. Les Animaux fantastiques, le film spin-off tant attendu de l'univers Harry Potter, a dévoilé son ultime bande-annonce le 28 septembre. Pendant ces 2:42 minutes de pur bonheur, on découvre de nombreux nouveaux monstres, des scènes d'action inédites et une tension palpable entre les sorciers américains. Le film sortira le 16 novembre 2016.



Comment Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) va-t-il bien pouvoir récupérer les animaux magiques qu'il a transportés avec lui du Royaume-Uni à New York, et qui se sont échappés ? Le sorcier va devoir s'allier à Porpentina Goldstein (Katherine Waterston) - ancienne Auror qui travaille au Congrès magique américain -, Queenie Golstein (Alison Sudol), sa petite sœur, et Jacob Kowalski (Dan Fogler), un Moldu voulant devenir pâtissier, et qui découvre l'existence du monde de la magie en rencontrant Norbert Dragronneau. Dans une scène inédite, Porpentina Goldstein aide Norbert à enfermer un Occamy, gigantesque créature reptilienne violette, dans une théière. "Est-ce tout ce qui s'est échappé de la mallette ?", demande-t-elle avec espoir.



Des nouvelles créatures

Ce n'est bien sûr pas le cas. Cette bande-annonce montre des créatures inédites, comme le Niffleur, cette sorte de taupe à long museau qui raffole des bijoux. Elle essaie même de se dissimuler dans la vitrine d'une bijouterie. Dans la forêt, Norbert Dragonneau laisse des Botruc, petites créatures faites d'écorce et vivant dans les arbres, grimper le long de son bras.

On voit un impressionnant félin déployer son cou comme un ballon lorsqu'il rugit, tandis qu'un Grapcorne, mammifère à 4 pattes, doté de tentacules en guise de gueule, et à l'échine surmontée d'épaisses épines, s'occupe de son petit, sur une plaine désertique. Un Éruptif, sorte d'énorme rhinocéros blanc, dont l'avant du corps est phosphorescent, se lance à la poursuite du pauvre Jacob. À la fin de la vidéo, une nuée d'oiseaux violets envahit le métro new-yorkais. On se rend par ailleurs compte que c'est aussi grâce à sa valise transportant les monstres que Norbert Dragonneau se déplace, et qu'elle lui permet de trouver des créatures.



Scission au sein des magiciens américains

Alors que Norbert Dragonneau et sa bande doivent tout faire pour récupérer ces créatures avant qu'elles ne sèment la panique, de vives tensions sont à l'oeuvre au sein des sorciers américains. Dans les précédentes bandes-annonces, on avait compris que ce n'était pas la grande entente entre Seraphina Picquery (Carmen Ejogo), présidente du Congrès Magique des États-Unis, et Henry Shaw Sr. (Jon Voight), sénateur Moldu. La première craînt une guerre avec les non-sorciers si les créatures ne sont pas capturées à temps.



Dans ces nouvelles images, Percival Graves (Colin Farrell), Auror en charge de la sécurité au sein du ministère magique américain, semble à bout de patience. "Nous sommes restés dans l'ombre pendant trop longtemps", murmure-t-il au jeune Credence (Ezra Miller). S'adressant au Congrès, il dit : "Je vous le demande à tous : 'Qui cela protège-t-il ? Nous ? Ou eux ?" Plus tard, il affirme : "Je refuse de m'incliner plus longtemps." On peut imaginer qu'il parle du fait que les sorciers vivent cachés, pour ne pas effrayer les Non-Maj (le mot américain désignant les Moldus), ou, au contraire, ne pas devenir leur cible. Percival Graves veut-il monter une faction rebelle au sein des sorciers du Congrès magique ?



Du côté des Non-Maj, l'inquiétude grandit. "Quelque chose s'en prend à notre ville, semant la destruction et disparaissant sans laisser de trace. Les sorciers vivent parmi nous", s'épanche une femme sur les marches du Congrès. De quoi laisser sous-entendre que les sorciers vont devoir prendre une décision, qui pourrait changer le cours de leur vie.



Les Animaux fantastiques, réalisé par David Yates, sortira en salles le 16 novembre 2016.