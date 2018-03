VIDÉO - "Lego Batman" se dévoile dans une première bande-annonce hilarante

The LEGO Batman Movie - Comic-Con Trailer [HD]

publié le 25/07/2016 à 18:06

Rien qu'à voir les premières images de la bande-annonce, on trépigne d'impatience pour découvrir le reste. Le film d'animation en Lego sur le personnage de Batman se dévoile dans une première bande-annonce réussie, divulguée le 23 juillet 2016, lors du Comic Con de San Diego.



Elle parvient à faire rire tout en donnant envie de voir la suite. On y redécouvre les personnages cultes qui entourent le chevalier noir : Alfred, Robin ou encore Le Joker. Le tout sur un ton décalé, qui rompt complètement avec le sérieux du super-héros.

L'histoire se concentre sur la rencontre avec Robin et comment ils vont devenir un duo inséparable. Le ton humoristique, qui avait déjà conquis plus d'un million de Français dans les salles lors de La Grande aventure Lego, et autant d'enfants que d'adultes, reviendra au cinéma le 8 février prochain en France. L'attente va être longue.