VIDÉO - "Legion" : 4 informations à savoir sur la série dérivée de "X-Men"

Legion Official Trailer #1 [HD] | An Original Series From FX and Marvel

publié le 26/07/2016 à 15:26

Un nouveau super-héros arrive sur le petit écran français. La série Legion débute mardi 25 avril sur OCS et s'intéresse à un héros d'un nouveau genre. David Haller a été diagnostiqué schizophrène lorsqu'il était enfant et a depuis été enfermé dans plusieurs hôpitaux psychiatriques. Persuadé que son impression de contrôler les objets est un pan de sa maladie, il va faire une rencontre qui va changer le cours de sa vie. David Haller est en réalité un mutant aux pouvoirs extraordinaires et le fils du Professeur X.





Legion est l'un grands événements de cette année dans l'univers des super-héros du petit écran. Elle est adaptée de la franchise X-Men et possède 8 épisodes, diffusés sur la chaîne FX depuis le mois de février. Mais, entre un trailer complètement renversant et l'histoire des comics, que retenir de la série ?

1. "Legion" parle de David Haller, le fils de Charles-Xavier

David Haller est donc le fils du Professeur X et de Gabrielle Haller dans les comics. La jeune femme est très impliquée dans la politique israélienne, puisqu'elle en est la responsable. Elle a rencontré Charles-Xavier dans un institut de psychiatrie israélien et elle était sa patiente. Après leur séparation, Gabrielle tait sa grossesse à Charles-Xavier et la naissance de leur fils David. Ses pouvoirs se déclenchent lorsqu'il est victime d'une attaque terroriste avec sa mère. Il ressent un choc si puissant que sa personnalité en est fragmentée. Il devient sans le savoir un X-Men surpuissant, grâce à ses multiples personnalités qui naissent, après ce choc.

Comme son père, David a des pouvoirs de télépathe. Comme on peu le voir dans le trailer, il est atteint de schizophrénie et peine à se repérer entre le rêve et la réalité. Dans les comics, on ne sait pas combien de personnalités cohabitent dans son esprit, mais il y a le terroriste Karami, Cindy et Jack Wayne, entre autres. Chacune d'elles lui donnent des pouvoirs : télépathie, téléportation et pyrokinésie (il contrôle le feu avec son esprit).

2. David a passé une partie de sa vie en hôpital psychiatrique

Dan Stevens dans le rôle de David Haller

C'est le synopsis officiel de la série qui nous en dit plus sur Légion et son histoire. "David Haller, un jeune homme qui pourrait être plus qu’un humain. Mais diagnostiqué schizophrène, il a passé une grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique souffrant de visions qu’il ne comprend pas. Mais suite à une rencontre, il finit par se dire que peut-être ses visions sont bien réelles." Bien évidemment, on ne sait pas encore de quelle rencontre il s'agit. Le reste du casting est encore secret, donc impossible de savoir si Charles-Xavier (James McAvoy) sera la personne qui aidera David Haller à comprendre ce qui lui arrive.



On comprend néanmoins qu'une jeune femme nommée Syd a disparue. Et que David serait liée à cette disparation. C'est pour cela qu'il est interrogé, même s'il tente d'expliquer que Syd n'a pas disparu, mais qu'il a pris sa place. "Cela fait partie de son pouvoir", résume David Haller au psychiatre... Pas évident de se faire comprendre lorsque tout le monde vous prend pour être mentalement instable...

3. La série est réalisée par Noah Hawley de "Fargo"

Aux commandes de Legion, Noah Hawley, le réalisateur de Fargo. Une série bien loin des mutants, adaptée du film éponyme des frères Coen, mais proche de l'univers angoissant et stressant de Legion. On ne change pas une équipe qui gagne puisque Rachel Keller et Jean Smart de Legion sont d'abord connues pour leurs rôles dans Fargo.

4. Une première série connectée à la franchise "X-Men"

Le sigle des X-Men se retrouve dans le titre de la série Crédit : capture d'écran YouTube

Il faut attendre la fin de ce trailer pour comprendre que Legion est lié à l'univers des X-Men. Et oui, ce n'est pas tout de suite explicite dans la vidéo de comprendre que David est un mutant. On a plutôt l'impression d'être dans une sorte de 4e dimension avec des gros plans, des verres brisés et une dance bollywoodienne ! Une vidéo complètement folle qui a de quoi susciter l'intérêt. Il n'y a pas encore de date officielle pour le lancement de la série, même si la fin de la bande-annonce annonce début 2017.