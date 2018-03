publié le 31/07/2017 à 15:05

Avant toute chose, nous vous conseillons ardemment de regarder l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones puisque les éléments distillés dans ce teaser de l'épisode 4 et cet article contiendront d'inévitables spoilers.



La moitié de la saison 7 de Game of Thrones est arrivée. Après l'épisode 3 intitulé The Queen's Justice, tout est bouleversé. Cersei Lannister, qu'on pensait naïvement être la grande perdante de cette saison, a montré une fois de plus qu'elle est une redoutable stratège. Alliée à Euron Greyjoy, l'oncle de Yara et Theon, elle a pu anhiler le plan de Daenerys pour attaquer Port-Réal. Sa flotte a été détruite dans l'épisode 2 et son armée d'Immaculés s'apprête à subir un redoutable siège à Castral Roc.

Ses alliés, Olenna Tyrell et Ellaria Sand ont péri et Yara Greyjoy est entre les mains de son oncle psychopathe. Lui restent Theon Greyjoy au beau milieu de l'océan et toujours en état de choc et Jon Snow, qui pour le moment, ne souhaite que détruire les Marcheurs Blancs.

Une attaque de Castral Roc avec Jon Snow ?

Le teaser de l'épisode 4, All my allies are gone (Tous mes alliés ont disparu) nous donne un aperçu frénétique de ce qui nous attend la semaine prochaine. Daenerys semble désemparée sur la plage de Dragonstone, mais elle est prête à foncer dans la bagarre puisqu'elle déclare "C'est assez des plans intelligents". Khaleesi a-t-elle finalement décidé de lancer ses dragons dans la bataille, quitte à sacrifier des innocents ? On la voit ensuite avec Jon Snow et Missandei dans ce qui semble être le passage caché de Tyrion Lannister pour accéder à Castral Roc. A moins qu'ils ne se rendent sous Dragonstone pour découvrir les mines de Verredragon (la pierre volcanique qui peut tuer les Marcheurs Blanc).



De nouvelles batailles à prévoir

Forte de sa vengeance, Cersei Lannister continue de mener la guerre pour garder son trône. L'armée de Jaime Lannister, qui a attaqué Haut-Jardin, le domaine des Tyrell, devrait retourner à Port-Réal et apporter l'or volé aux banquiers de Braavos. On voit en effet Jaime découvrir une cachette remplie de lingots d'or, ce qui manque cruellement aux Lannister, endettés jusqu'au cou. Bronn, l'ancien allié de Tyrion est à côté de Jaime, il est donc dans le camp opposé de son "ami".

On voit ensuite rapidement Brienne de Torth se battre dans un paysage enneigé. et Podrick, son écuyer tomber sur le sol. Winterfell va-t-il de nouveau être attaqué ? Ou les Marcheurs ont réussi à passer le Mur ? Le suspense est à son comble. Arya de son côté se tient sur une colline, probablement devant Winterfell où se trouvent Sansa et Bran. La cadette des Stark a appris dans l'épisode 2 que son frère Jon est vivant et qu'il a été couronné Roi du Nord.



La vengeance sans limites de Cersei

Cersei et le banquier de Braavos Crédit : capture d'écran YouTube

Cersei est prête à rétablir l'ordre dans son royaume. Nul doute qu'elle essaye de négocier de nouveau avec le banquier de Braavos à qui elle a promis de le rembourser "sous une quinzaine". Assoiffée de pouvoir et sans aucune limite, la Reine est prête à se venger des traîtres et des rebelles de Westeros.