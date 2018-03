Game of Thrones Season 7: Long Walk - Official Promo (HBO)

L'impatience est à son comble. Encore 105 jours avant le retour des personnages emblématiques de George R.R. Martin sur HBO. Le 16 juillet prochain, la saison 7 de Game of Thrones sonnera l'avant-dernière slave d'épisodes avant la fin définitive de la série. Cette saison risque alors d'être particulièrement animée, comme le laisse entendre la nouvelle bande-annonce, dévoilée le 30 mars dernier. Une minute et 25 secondes qui feront frissonner tous les fans de la série.



Dans cette vidéo, seuls trois personnages, certes centraux, apparaissent de manière énigmatique : Jon Snow, Daenerys Targaryen et Cersei Lannister. Tous traversent une salle du trône. Cersei et Daenerys s'installent sur leur trône. La première sur le fameux trône de fer maintenant qu'elle est la reine du Royaume des Sept Couronnes.

Alors qu'un gros plan zoome sur son cruel visage, un souffle froid s'échappe de sa bouche et se lie directement à l’œil bleu glacé du chef des Marcheurs Blancs, le Roi de la Nuit. De quoi alimenter de nombreuses théories chez les fans.

1 - L'hiver arrive, vraiment

La première semble la plus fondée. Six saisons que la formule "Winter is coming" ("l'hiver arrive" en français) résonne dans les oreilles des téléspectateurs sans que personne n'ait jamais vu l'ombre d'un flocon du côté chaud du mur. Les Marcheurs Blancs vont sans aucun doute enfin venir semer la terreur et le sang dans la prochaine saison.



C'est cette dernière image qui souligne cette possibilité. La vidéo se termine en effet sur le regard bleu glaçant du Roi de la Nuit. Un plan qui traduit la véritable arrivée de ces morts-vivants de l'autre côté du mur, voire peut-être d'une chute du mûr qui rendrait définitivement inévitable l'affrontement entre les deux camps.

2 - Une alliance des trois têtes couronnées ?

Pour éviter la disparition des vivants contre les Marcheurs, Jon Snow préconise le ralliement de toutes les maisons et de laisser tomber les guerres pour le trône de fer. C'est peut-être ce qu'il va se passer pendant cette 7e saison, du moins entre trois familles. En effet les trois personnages qui apparaissent dans le trailer semblent se réunir sous une même mission, chacun avec sa couronne.



La manière de les montrer en train de faire les mêmes gestes et d'accoler les plans souligne cette union des trois couronnes pour une même cause.

3 - Une trahison de Cersei ?

Car pour vaincre les Marcheurs Blancs, seule la force de l'union peut permettre au royaume des 7 couronnes de survivre. C'est en tout cas le point de vue de Jon Snow. Cersei partage-t-elle la même idée ? Pas sûr. Cette avant-dernière image où l'on voit son souffle glacé sortir de sa bouche tandis qu'elle fixe durement la caméra laisse un goût amer. D'autant que cet air froid renvoie directement à l’œil bleu du Roi de la Nuit.



La malheureuse mère de trois enfants morts déteste tout le monde et serait assez cruelle pour faire un pacte avec l'ennemi de l'autre côté du mur. Le tout pour s'assurer le règne sur les 7 royaumes.

4 - Daenerys a désormais son propre trône

Car en face d'elle, la concurrence est rude et déterminée, à l'image de Daenerys. La mère des dragons est en effet prête au combat pour régner elle aussi sur Westeros. Toujours entourée de feu dans la bande-annonce, "L'Imbrûlée" a également son propre trône. Un siège que l'on n'avait encore jamais vu. Il pourrait être fabriqué en verre de dragons.



Mais la véritable question, c'est de savoir où se trouve ce fameux trône. Certains fans imaginent que la fille du roi fou a repris ses droits sur Dragonstone, place forte de sa famille dans le passé.

5 - Jon Snow, roi ou pas roi ?

La chanson choisie pour accompagner ce trailer énigmatique s'intitule Sit Down, en anglais "asseyez-vous". L'unique personnage qui ne prend pas place sur son trône, c'est Jon Snow. Pourtant proclamé roi du Nord dans la fin de la précédente saison, le bâtard de Ned Stark ne semble pas intéressé dans l'exercice du pouvoir.



Homme de terrain, il souhaite réunir toutes les maisons contre la plus grande menace et contrairement aux deux autres, il a l'air en train de se lever plutôt que de s'asseoir. Serait-il en partance pour une mission parallèle ? Il se peut aussi que ce soit le symbole de sa non-légitimité à être roi. La véritable monarque ne serait-elle pas davantage sa sœur Sansa ?

6 - Vers la fin du royaume des 7 couronnes ?

Les bougies sont très présentes dans ce trailer. La première fois qu'on les voit, on en compte 9, comme le nombre de familles dans Game of Thrones (Arryn, Baratheon, Greyjoy, Lannister, Martell, Stark, Targaryen, Tully et Tyrell). La deuxième fois que l'internaute se retrouve face aux bougies, toutes s'éteignent d'un souffle. Un peu comme l'annonce d'un effondrement des maisons principales de la série ou de l’anéantissement de leurs rivalités au profit de leur union.

7 - L'épique bataille finale entre le feu et la glace

L'arrivée des Marcheurs Blancs de l'autre côté du mur va certainement engendrer l'épique bataille tant attendue des téléspectateurs. La confrontation du feu (bougies) et de la glace (souffle glacé) dans la bande-annonce symbolise sans doute celle entre les dragons de Daenerys et les morts-vivants du Roi de la Nuit.



D'autant que plusieurs fans rappellent que le livre dont s'inspire la série s'intitule non pas Game of Thrones, mais A Song of Ice and Fire, "ice" voulant dire glace, et "fire" se traduisant pas feu en français. Toutefois, il reste encore une saison après celle-ci, et la bataille pourrait bien se dérouler qu'en 2018.