Doctor Strange Official Trailer 2

publié le 25/07/2016 à 12:42

Ambiance mystique et effets spéciaux à couper le souffle. La nouvelle bande-annonce de Doctor Strange a de quoi faire saliver les fans. Diffusé lors du Comic-Con de San Diego, le trailer en révèle davantage sur l'histoire de Stephen Strange, un talentueux chirurgien qui perd l'usage de ses mains à la suite d'un accident de voiture.



Le héros, incarné par le charismatique Benedict Cumberbatch, se met alors en quête d'un remède. Son voyage le mène dans les montagnes du Népal, où il fait la rencontre de son mentor, l'Ancien (incarné par une Tilda Swinton chauve et transfigurée) qui lui révèle un tout nouvel univers : celui des dimensions cachées et des forces occultes.



Mads Mikkelsen, Rachel McAdams et Benedict Wong font leur apparition

La nouvelle bande-annonce est également l'occasion de découvrir l'œil charbonneux et les cheveux parfaitement gominés du grand méchant du film, interprété par le talentueux Mads Mikkelsen. Une apparition qui vient renforcer l'hypothèse selon laquelle le bad guy pourrait bien être Kaecilius, le disciple de Baron Mordon dans les comics. On retrouve d'ailleurs ce dernier, incarné par Chiwetel Eijiofor, et qui semble plutôt être du côté des adjudants de Doctor Strange.

Pour compléter ce casting de rêve, Rachel McAdams et Benedict Wong apparaissent également dans cette bande-annonce, sans que leur rôle soit clairement défini. Il ne reste désormais plus qu'à patienter avant la sortie du film, prévue le 26 octobre 2016.