Official Call of Duty®: WWII Reveal Trailer

publié le 26/04/2017 à 20:26

Branle-bas de combat. Le nouveau volet de Call of Duty, le célèbre jeu D'Activison qui vous met dans la peau de soldats à travers les grandes guerres du XXème siècle, s'est dévoilé dans une première bande-annonce à couper le souffle. Deux minutes frénétiques, entre explosions, rafales de mitraillettes, et courses à côté de tanks. L'éditeur en a aussi profité pour dévoiler la date de sortie de Call of Duty: WWII : le 3 novembre, d'abord sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Comme le titre le laisse entendre, le jeu reviendra sur les racines de la franchise a démarrée en 2003 avec une vingtaine de missions situées pendant la Seconde Guerre mondiale.



Préparez-vous donc à retrouver cette essence de "Call Of", comme les joueurs le surnomme. Le jeu débutera avec le débarquement, le D-Day, sur les plages de Normandie pour vaincre les ennemis. Les joueurs seront ensuite transportés dans les lieux iconiques des batailles de cette période. Les images du trailer laissent entrevoir un univers réaliste, terrifiant par moments, digne des grands films de guerre, Il faut sauver le soldat Ryan ou La Ligne rouge.

Plusieurs modes de jeu

Parmi les différents modes de jeu de Call of Duty: WWII, on retrouvera celui du multi-joueur. Les gamers pourront d'ailleurs découvrir une nouvelle manières d'interagir avec leurs compagnons de mission. L'une des autres nouveautés cette année, c'est le mode Co-op Explosif, où vous pourrez vous lancer avec vos amis dans une histoire originale et indépendante de l'histoire centrale.