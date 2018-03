publié le 29/08/2016 à 19:11

Voilà de quoi attiser la curiosité des fans. Ben Affleck vient de dévoiler une énigmatique vidéo qui pourrait très bien être un indice concernant l'intrigue des prochaines aventures de Batman. L'acteur américain a filmé un écran sur lequel est diffusée une séquence mettant en scène Deathstroke, l'un des super-vilains de l'univers DC. Un avant-goût alléchant de ce que nous réservent les prochains films centrés sur l'homme-chauve-souris... même s'il est impossible de savoir dans quel film Deathstroke apparaîtra.



Si Justice League, très attendu par les fans, est la supposition la plus évidente, le site The Wrap affirme qu'il s'agirait du principal antagoniste du film consacré au Chevalier Noir que Ben Affleck s'apprête à réaliser. Difficile, pour l'instant, de tirer la moindre conclusion. Ce qui semble certain, c'est que l'acteur n'aurait pas publié cette vidéo (sur Facebook, Instagram et Twitter) sans être assuré que l'anti-héros, également appelé Deathstroke le Terminator, interviendrait bientôt à l'écran.