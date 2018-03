"Thor 3" : qui est Lady Death, le personnage mystère du tournage ?

publié le 30/08/2016 à 16:55

La Mort s'inviterait-elle dans Thor : Ragnarok ? C'est la dernière rumeur qui circule, après les photos de tournage du long-métrage. On aperçoit une jeune femme encapuchonnée dans un grand manteau bleu nuit, comme le personnage de Lady Death. Si aucune indication n'a été ajoutée, la rumeur continue de gonfler. Grand amour de Thanos, le titan fou que l'on verra dans Avengers : Infinity War, La Mort permettrait de relier Thor 3 au prochain film des Avengers. Mais, qui est-elle plus précisément ? Portrait de ce personnage aussi énigmatique que dangereux.



Thor 3 n'en finit pas de se dévoiler. Après les premières photos du tournage à Brisbane, révélant un cameo de Doctro Strange, les récentes images teaserait la présence d'un nouveau personnage. Lady Death ou La Mort qui pourrait être liée à Héla (Cate Blanchett), déesse de la mort et des morts, et pour le coup confirmée au casting de Thor 3. Si le film est attendu en octobre 2017, il est déjà sur presque tous les forums de fans. Ce troisième volet mettra en scène Thor et Hulk, dans une adaptation du comic Planète Hulk.

1. Lady Death est le grand amour de Thanos

Thanos dans sa tentative de séduction de La Mort Crédit : Marvel

Pourquoi Thanos veut-il à tout prix les Pierres de L'Infini ? Pour dominer l'univers, mais aussi conquérir Lady Death. Dès son plus jeune âge, Thanos a développé des sentiments par cette entité abstraite. Sauf que La Mort n'a pas du tout la vocation de tomber amoureuse. Certes, elle est fascinée par le culte que lui voue le Titan, mais elle ne répond jamais à son amour. Dans les comics, lorsque Thanos parvient à s'emparer de toutes les Pierres, Lady Death refuse de devenir sa compagne, car elle ne supporte pas que le Titan lui soit supérieur. Et surtout, il détruit la moitié de la galaxie, ce qui provoque un nombre bien trop important de décès. La Mort n'aime pas qu'il déséquilibre ainsi l'univers. Charmant.



2. Elle est fascinée par Deadpool

Deadpool, Thanos et La Mort : le triangle amoureux Crédit : Marvel

La Mort a beau ne pas avoir vraisemblablement de cœur, elle est attirée par Deadpool. Enfin, plus précisément par Wade Wilson bau départ, lorsqu'il est torturé par Ajax. Avec les nombreuses expériences dont il était victime, Wade arrivait à chaque fois à voir Lady Death, mais sans jamais mourir, ni la rejoindre. Cette force intrigua l'entité qui commença à communiquer avec lui. Elle l'aide à de distraire pendant sa "transformation" par Ajax. Une relation, qui bien évidemment n'a pas plu à Thanos

3. Un lien avec "Avengers : Infinity War" ?

Vous l'aurez compris, c'est bien Lady Death qui pourrait être le lien entre Thor et le prochain film Avengers. Le Titan essaye de récupérer les Pierres de l'Infini pour la séduire. Or, Thor serait aussi sur leur piste, mais pour contrer Thanos, bien évidemment. Si la cette théorie est la bonne on peut s'attendre à un film frénétique, avec beaucoup d'enjeux pour la suite de l'Univers cinématographique Marvel.



La déesse Héla aurait aussi un lien avec Lady Death. Cette déesse des Morts est la grande méchante de Thor : Ragnarok. Pas besoin de vous faire un dessin pour relier les deux femmes... Surtout que la déesse voue un culte à Lady Death. Réponse lors du premier teaser qui on l'espère sortira au prochain Comic Con de San Diego.