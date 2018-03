publié le 26/09/2017 à 08:10

Les zombies n'ont jamais eu autant la cote. Le 23 octobre, sera diffusée la saison 8 de The Walking Dead sur OCS. Plusieurs mois après une saison 7 très/trop violente et un peu longue pour certains fans, les communautés vont enfin affronter les Sauveurs de Negan.



Ce dernier terrorise les survivants du monde de The Walking Dead depuis la saison 6. Avec sa batte Lucille, le personnage sème la mort et force les communautés à travailler pour son gang. Si Rick Grimes l'a laissé faire au départ, il est bien décider à l'affronter.

Quelques semaines avant la diffusion de la saison 8, la chaîne américaine AMC (qui diffuse The Walking Dead) a dévoilé le synopsis officiel. On en apprend plus sur le combat entre Rick et Negan, mais aussi sur les tensions qui vont rythmer ces nouveaux épisodes très attendus. Attention, spoilers après le GIF.

Une guerre pour la liberté et non plus la survie

Annoncée depuis la fin de la saison 7, lorsque Rick commence à rassembler le Royaume et la Colline, la guerre contre les Sauveurs est imminente. "Cette saison, Rick déclare la guerre à Negan. Les Sauveurs sont plus nombreux, mieux armés et sans aucune pitié, mais Rick et ses alliés se battent pour la promesse d’un avenir radieux", révèle le synopsis. Une première dans l'histoire de la série puisque les héros se battaient pour leur survie dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies.

L'alliance des héros

Pour battre Negan, il faut être uni. Rick Grimes l'a bien compris. Il a réussi à convaincre Maggie, leader de la Colline et enceinte de Glenn, de rejoindre le combat pour la liberté. Idem pour Ezekiel le monarque du Royaume, une communauté similaire à celle d'Alexandria de Rick.



Ezekiel est un allié déterminé, protégée par sa tigresse Shiva, qui pourrait peut-être succomber aux zombies dans la saison 8. Carol, qui avait quitté sa communauté d'Alexandria, a elle aussi décidé de rejoindre la lutte. Elle est de retour parmi les siens et certaines rumeurs parlent même d'une romance avec Daryl...



Face à ces trois communautés soudées, les Sauveurs sont rejoints par Jadis et ses Scavengers. Ce groupe apparu vers la fin de la saison 7 a d'abord montré qu'il était prêt à aider Rick et les siens... pour finalement les trahir. Jadis étant en réalité du côté de Negan. Enfin, n'oublions pas que les Sauveurs savent comment s'armer grâce à Eugene, qui sait fabriquer des balles. Capturé dans la saison 7, il a décidé lui aussi de trahir Rick pour Negan.





Un bain de sang

"Les lignes sont tracées et un combat spectaculaire arrive. Comme pour toute bataille, il y aura des pertes. Des victimes", décrit le synopsis... De quoi faire frémir les fans, même si on s'attend aux potentielles disparitions de nos héros (comme dans Game of Thrones). L'interprète de Simon, le bras droit de Negan, a d'ailleurs confié qu'il fallait s'attendre à un bain de sang pour cette saison : "On va dégraisser le troupeau mec".

Que les fans se rassurent puisque le synopsis se conclut par : "Mais avec Rick menant les forces d'Alexandria, Maggie aux commandes de Hilltop et le roi Ezekiel à la tête du Royaume, le règne de Negan pourrait prendre fin". Rendez-vous le 23 octobre prochain pour visionner le premier épisode de cette saison 8, qui est aussi le 100e épisode de la série démarrée en 2010.Un double événement très attendu.