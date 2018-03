THE WALKING DEAD 8x14 "Still Gotta Mean Something" Sneak Peek #2 [HD] Andrew Lincoln, Norman Reedus

Comment Negan va-t-il s'en sortir ? La question a de quoi agiter les fans de The Walking Dead. Pour la première fois depuis son apparition dans la série, le leader des Sauveurs se retrouve coupé du monde et sans défense. Depuis l'épisode 12 de la saison 8, on a appris qu'il est retenu prisonnier par Jadis, l'ancienne cheffe de la communauté des Scavengers, décimée par Simon et ses compagnons (contre l'avis de Negan) dans l'épisode 10. La chaîne américaine AMC a dévoilé un court extrait de l'épisode 14, qui nous en dit plus sur la situation de Negan. Attention, la suite du texte est rempli de spoilers.



Negan est prisonnier de Jadis. La leader des Scavengers a réussi à le capturer après son face-à-face contre Rick dans l'épisode 12. Blessé, on le découvre inconscient dans la décharge qui servait de repère aux Scavengers. À en croire la tenue de Jadis et les cris qu'on distingue, Negan a été récupéré par la survivante pendant l’épisode 10 où Simon et ses acolytes déciment sa communauté. Vous l'aurez compris, la saison 8 n'a pas fini de nous balader dans le temps avec des ellipses.

Jadis camoufle le corps inconscient de Negan et se fait passer pour morte à ses côtés. La suite de l'extrait nous montre la survivante en robe blanche, la tenue qu'elle portait quand Rick et Michonne arrivent dans la décharge [épisode 10]. Elle leur demande de l'aide, mais Rick refuse, sans savoir que Negan se trouve dans un container à quelques pas de lui.

Il est maintenant l'otage de Jadis

Il est probable que Jadis cherche à se venger de Negan puisqu'elle pense qu'il a ordonné la mise à mort de sa communauté. C'est en réalité une décision de Simon. Le lieutenant moustachu de Negan a désobéi et pris les commandes des Sauveurs, après la disparition de son leader dans l'épisode 12. Il faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir s'il aura le temps d'expliquer à Jadis qu'il n'y est pour rien dans la mort de sa communauté. La suite de l'extrait nous montre Jadis dans un container où se trouvent un lit, une valise et un talkie-walkie. Une sorte de sas de survie. À noter qu'elle possède aussi Lucille, la batte de Negan.



Jadis peut ainsi faire pression sur les Sauveurs avec Negan, même si Simon en est désormais à la tête. À moins qu'elle ne décide de l'emmener à la Colline. Mais, cette hypothèse est peu probable tant la relation entre Rick et Jadis est compliquée. Rick ne fait pas confiance à Jadis depuis sa trahison à la fin de la saison 7 [elle révèle à Negan le plan de Rick]. Dans tous les cas, c'est elle qui détient la clef pour mettre un terme à la guerre entre les Communautés.

Il pourrait lui proposer une alliance...

Dans l'épisode 12, Negan apprend que Simon lui a désobéi et qu'il a décimé une communauté. Depuis le temps, on sait que Negan déteste qu'on lui tienne tête et qu'on le trahisse. Nul doute qu'il va essayer d'éliminer Simon et de reprendre la tête des Sauveurs. Mais, il ne pourra y arriver seul. Il peut ainsi rallier Jadis à sa cause en lui expliquant son plan. Jadis aura-t-elle plus confiance en lui qu'en Rick ? Le doute est permis, puisque Negan, aussi psychopathe qu'il soit, est aussi un grand orateur et manipulateur.

Ou la tuer et s'enfuir

Negan n'est pas connu pour être un homme patient. S'il ne parvient pas à amadouer Jadis, on peut se douter qu'il essayera de la tuer. Avant d'y parvenir, il devra récupérer sa batte qui se trouve dans le container de la survivante... Et quand bien même il parvient à éliminer Jadis, il se retrouvera seul dans la nature avec le groupe de Rick à ses trousses. Mais là encore, on ne doute pas de la capacité de survie de Negan. Il est, après tout, le plus grand méchant que The Walking Dead ai connu.