publié le 31/12/2016 à 08:00

C'est peut-être le personnage de The Walking Dead dont l'avenir semble le plus menacé. Daryl Dixon, l'un des chouchous des téléspectateurs, vit des heures difficiles. C'est son accès de fureur face à Negan, en début de saison, qui a coûté la vie à Glenn. Incapable de maîtriser sa colère, il s'est jeté sur le bourreau après que celui-ci ait tué Abraham. Negan, en réponse, a abattu sa batte sur le crâne de Glenn.



Très rapidement, on a su que la saison 7 serait difficile pour le personnage, grâce aux indices distillés par son interprète Norman Reedus lors d'une interview pour ComicBook : "Je crois que c'est très lourd à porter pour lui (...) Il devient très, très sombre. C'est une combinaison de haine et de haine de lui-même." Le personnage va également devoir faire face à une menace un peu plus concrète, tant Negan sera furieux de savoir qu'il a réussi à s'échapper. Une spirale négative qui pourrait le mener jusqu'à la mort ?

Mort, trahi, capturé ?

Pour le site iDigital Times, le destin de Daryl pourrait prendre trois directions différentes. Tout d'abord, la plus évidente : il pourrait mourir, victime de la colère de Negan et, automatiquement, devenir un zombie.

Une alternative voudrait que la culpabilité de Daryl le mène à sa perte. Incapable de ne pas se sentir responsable de la mort de Glenn, qui serait peut-être encore en vie si Daryl n'avait pas tenté de s'en prendre à Negan. Après s'être échappé, Daryl pourrait retourner dans le camp de Negan, prêt à se sacrifier pour se débarrasser de lui. Une mission suicide qui semble plausible.



Une dernière hypothèse met Dwight au cœur d'une trahison. Ce dernier pourrait vouloir s'attirer les faveurs de Negan et et ramener Daryl dans le repère des Sauveurs. À l'inverse, ce personnage ambivalent pourrait jouer les agents doubles et s'allier à Daryl pour tendre un piège à Negan. Dans tous les cas, il y a fort à parier que Daryl se retrouvera dans une intrigue forte durant la seconde partie de la saison 7 de The Walking Dead.