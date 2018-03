publié le 27/03/2017 à 12:48

Après une semaine de suspense, on sait enfin qui est l'homme de l'ombre qu'aperçoit Rosita, l'une des héroïnes de Walking Dead, dans l'épisode 14. L'ex-compagne d'Abraham (assassiné par Negan au début de la saison 7) est en train de s'enfuir du camp des Sauveurs, lorsqu'elle remarque qu'un homme avec une arbalète la regarde au loin. On ne distingue pas son visage, si ce n'est sa coupe de cheveux longs. Ami ou ennemi ? La réponse a enfin été donnée dans l'épisode 15 de The Walking Dead, diffusé dans la soirée du 26 mars aux États-Unis. Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode, la suite est remplie de spoilers.



On s'en doutait fortement, mais l'épisode 15 nous en a donné la confirmation : c'est bien Dwight qui observe Rosita de loin. L'homme de main de Negan, le leader des Sauveurs, a donc décidé de changer de camp pour rallier Rick et ses compagnons dans la Révolte. La fin de cet épisode est d'ailleurs pleine de sens : Dwight s'agenouille devant Rick à sa demande, prêt à suivre les ordres de son nouveau chef.

Reste à savoir si la suite de l'histoire se déroulera comme dans les comics : l'ancien membre des Sauveurs pourrait devenir un agent double, et aider Rick et le reste des autres communautés à renverser Negan.