publié le 27/04/2016 à 11:48

2015, 2016 et finalement mars 2017. Le prochain The Legend of Zelda n'en finit plus de se faire attendre. Nintendo a annoncé que son prochain fer de lance accompagnera aussi la sortie de sa prochaine console : la Nintendo NX. Si vous possédez l'actuelle Wii U, console qui attend son Zelda depuis sa commercialisation, il ne faut pas désespérer. La sortie de The Legend of Zelda sera simultanée sur les deux consoles : un cadeau d'adieu pour la Wii U qui n'a pas rencontré l'immense succès de l'ancienne Wii et une manière de lancer les ventes de la nouvelle NX.



C'est le compte Twitter de Nintendo qui a annoncé très officiellement la nouvelle, ce mercredi 27 avril 2016. Nous devrions aussi découvrir des nouvelles images et peut-être des éléments d'intrigue et de gameplay de ce nouveau Zelda (qui ne porte toujours pas de nom) lors de la grand-messe du jeu vidéo : l'E3 2016 à Los Angeles en juin prochain. Nintendo le promet : The Legend of Zelda sera "la star" de l'expo.

Le nouveau jeu Legend of #Zelda sera la star de l' #E3 2016. Il sortira simultanément sur Wii U et NX en 2017 pic.twitter.com/WFo7xpjoar — Nintendo France (@NintendoFrance) 27 avril 2016