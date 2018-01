Dark Vador dans le trailer de "Rogue One"

publié le 05/01/2018 à 12:14

La galaxie très très lointaine n'est en réalité pas si loin. Nombreux et nombreuses sont les fans à chercher des références à Star Wars dans la vie réelle. Preuve que 40 ans après la sortie de La Guerre des Étoiles (épisode 4), la saga de George Lucas n'a pas pris une ride. Et c'est sur le forum Reddit qu'on peut trouver des photos où des vaisseaux et des créatures intergalactiques côtoient le quotidien des internautes.



Au Danemark, un internaute a repéré un Star Destroyer dans la ville d'Aarhus. C'est le théâtre de la ville qui possède la même forme du vaisseau emblématique de l'Empire, vu dans la saga originelle de George Lucas.

Preuve à l'appui, l'internaute a envoyé une vue aérienne du bâtiment sur Reddit, histoire d'en mettre plein la vue aux autres utilisateurs et utilisatrices du forum. Parmi les commentaires, on peut même lire : "Si vous zoomez assez, vous apercevrez le panneau 'Parking réservé aux Stars Destroyers. Tous les autres seront remorqués'". Reste à savoir si un bâtiment en France pourra lui aussi concurrencer ce Star Destroyer.