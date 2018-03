publié le 29/11/2016 à 17:19

C'est le retour d'un méchant culte de Star Wars. Le dernier spot Rogue One, quelques semaines avant sa sortie, a dévoilé une image inédite. Celle du Grand Moff Tarkin, vu dans l'épisode 4. Cet homme à l'air sévère et redoutable fera donc son retour à l'écran dans le spin-off de la saga. Et cela promet un beau moment pour la première génération de fans de la galaxie très très lointaine, au côté de Dark Vador. mais, concrètement, qui est-il et que peut-il apporter à l'histoire de Rogue One ? On vous explique tout.



D'abord, il faut savoir que Grand Moff est un titre de hiérarchie dans l'Empire. C'est le grand chef, après l'Empereur et Vador, qui s'occupe et dirige une partie de la galaxie. Grand Moff Tarkin, Wilhuff Tarkin de son vrai nom, est un personnage très emblématique de la saga Star Wars. Au cinéma, on le découvre dans Un nouvel espoir et sur le petit écran dans les dessins animés Clone Wars et Star Wars Rebels. Son visage émacié et son teint presque cadavérique ont fait de lui l'un des êtres les plus inquiétants de la saga.



1. Un vieil ami de Palpatine

Dark Vador, Tarkin et Palpatine

Wilhuff Tarkin vient d'une famille aisée. Il a été élevé pour devenir le meilleur militaire possible et un homme prêt à survivre dans n'importe quelle situation. C'est lorsqu'il entre à l'Académie Spatiale du Secteur de Sullust qu'il fait une rencontre très importante pour la suite. Il devient ami de Sheev Palpatine (plus tard l'Empereur), alors sénateur de Naboo. Ce dernier permet au jeune homme d'être accepté à l'académie Judiciaire (qui forme les principaux maintiens de la paix de la galaxie, sans Jedi) rapidement et de faire carrière en politique. Tarkin est donc du côté de la République pendant la Guerre des Clones, même s'il a déjà juré obéissance à Palpaltine qui prépare son coup d'État.

2. Un homme impitoyable

Grand Moff Tarkin devant la princesse Leia et Dark Vador Crédit : LucasFilm

Au cours de sa carrière, Wilhuff Tarkin a montré qu'il n'hésitait pas à sacrifier des milliers de vies pour faire respecter l'ordre. Que ce soit pendant La Guerre des Clones (épisode 2) ou l'avènement de l'Empire (épisode 3), sans oublier la destruction d'Alderaan dans l'épisode 4, devant une princesse Leia désemparée. Souvenez-vous, Grand Moff Tarkin lui demande où se trouvent les plans de l'Étoile Noire. Si elle refuse de répondre, il détruira sa planète. La Princesse cède mais le militaire ordonne quand même de tirer sur Alderaan.

3. Il a rencontré Anakin Skywalker

Dans la série "Star Wars : Clone Wars" Crédit : capture d'écran

Dans la série Clone Wars, Tarkius va rencontre le jeune Anakin. Alors en mission en compagnie du Jedi Even Piell contre les Séparatistes (voulant s'affranchir de la République galactique), Tarkius est fait prisonnier dans l'épisode La Citatelle, dans la saison 3. C'est Anakin et Obi-Wan qui sauvent Tarkius de sa cellule. Sans vraiment les remercier, il déclare à Anakin Skywalker : "Le Code Jedi empêche de gagner, de réaliser tout ce qu'il faut pour remporter la victoire, une bonne raison pour laquelle les 'gardiens de la paix' ne devraient pas faire la guerre". Des paroles qui commencent à attirer de plus en plus Anakin du côté Obscur (on sait tous que Palpatine le manipule encore mieux).

4. Des tensions à prévoir avec Orson Krennic

Orson Krennic Crédit : capture d'écran YouTube

Dark Vador et Grand Moff Tarkin ne sont pas les meilleurs amis du monde, dans l'épisode 4. Mais le Seigneur Sith écoute le militaire. Souvenez-vous, c'est lui qui l'empêche de tuer par la Force l'amiral Motti qui a eu l'audace de se moquer de la puissance de Vador. Le méchant impose donc le respect. Mais cela risque de se corser avec Orson Krennic. Les deux hommes sont tous les deux gradés et dans les bonnes grâces de l'Empereur. Plus encore, ils supervisent le projet de l'Étoile Noire. Cela promet donc quelques punchlines bien senties entre les deux personnages, sans oublier Dark Vador qui ne s'entend pas du tout avec le nouveau méchant de la saga.