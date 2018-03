publié le 27/09/2016 à 10:17

Il se pourrait bien que Rogue One soit une histoire de famille. Plus précisément celle de Jyn Erso, notre future héroïne. On sait déjà que la jeune femme a pour papa le constructeur de L'Étoile Noire, Galen Erso (Mads Mikkelsen), encore absent de la promotion du film. Le week-end dernier, un nouveau membre de la famille Erso s'est dévoilé. Les fans purs et durs avaient déjà décelé la présence d'une Lyra Erso au casting, sans vraiment connaître sa parenté avec l'héroïne. Son interprète Valene Kane a donné plus de détails.



Après la famille Skywalker, place à la famille Erso. Rogue One, le premier spin-off de la saga Star Wars va permettre d'en savoir plus sur les origines de Jyn Erso ( Felicity Jones). Valene Kane, qui joue Lyra Erso, a confié qu'elle interprète bien la mère de la jeune femme. Une révélation de taille, rapportée par le Belfast Live. L'actrice a d'ailleurs expliqué qu'elle avait été surprise d'être choisie pour un rôle aussi important.

Pour autant, on sait avec les bandes-annonces que Jyn Erso vit seule depuis ses 12 ans. Le rôle de Lyra sera sans doute bref, mais riche en significations. Nul doute qu'en perdant sa mère jeune et avec un père enlevé par l'Empire, Jyn Erso est devenue la tête brûlée qu'on a découverte dans les trailers.