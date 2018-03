"Star Wars", "Doctor Strange", "Valérian"... La Comic Con Paris frappe fort

publié le 27/09/2016 à 10:00

La Comic Con débarquera à Paris pour une deuxième édition du 21 au 23 octobre 2016, après une première marquée par un succès d'affluence en 2015. Pour la prochaine édition, les organisateurs attendent 50.000 visiteurs et ont poussé les murs pour occuper ainsi la totalité de la Grande Halle de la Villette. 18.000 mètres carré, plus les espaces extérieurs, dédiés à la pop culture et entièrement pensés pour les fans des Comics et de la science fiction en général. Et pour satisfaire les visiteurs, la Comic Con parisienne a mis les petits plats dans grands.



Plus de 60 heures de programmes exclusifs sont ainsi annoncés, avec une salle de cinéma de 1.200 places où seront projetés les contenus des partenaires, dont ceux de la Warner qui offrira des extraits et épisodes de Flash, Arrow, DC's Legends of Tomorrow, Supergirl ou Gotham en exclusivité.

L'apothéose finale avec "Doctor Strange"

Au rayon BD, des master classes viendront animer les 3 jours, dont celle des créateurs de Valérian, Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. La BD sera l'une des attractions de la Comic Con avec la présence aussi de l'équipe technique du film en préparation et la diffusion de contenus de l'adaptation au cinéma, réalisée par Luc Besson et prévue pour juillet 2017. Autre invité de marque, Lorne Peterson, le pape des effets spéciaux de Lucas Films et qui a travaillé sur E.T, Indiana Jones, Pirates des Caraïbes et bien entendu Star Wars. Avec des Oscars à la clé.

Cet historique des équipes de Georges Lucas viendra avec des "behind the scene", des contenus de making of jamais diffusés. Autre légende au rendez-vous de la messe parisienne, Joe Dante le réalisateur des Gremlins, entre autres. Deux invités prestigieux pour un plateaux de qualité dont fera partie Michel Hazanavicius, qui se terminera en apothéose. Ainsi, la Comic Con Paris s'offre cette année une soirée de clôture avec les projections en avant-première de Premier Contact et Sausage Party, et en bouquet final Doctor Strange. L'adaptation du comic de Marvel avec Benedict Cumberbatch est l'un des événements de cette fin d'année, avec une sortie public prévue pour le 26 octobre.



Durant trois jours, les animations se succéderont et les différents stands ne manqueront pas de satisfaire les chasseurs de "goodies". Tout au long des allées, les cosplayeurs rivaliseront d'imagination et les meilleurs se retrouveront pour le French Championship of Cosplay, dont le vainqueur s'envolera pour Chicago afin de représenter la France lors des championnats du monde.