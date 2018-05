publié le 04/05/2018 à 07:50

"May the force be with you !" ("Que la Force soit avec toi"). Cette réplique déjà culte parmi les fans de Star Wars sera encore plus symbolique ce vendredi 4 mai, à l'occasion du Star Wars Day, aussi appelé "May the Fourth" en anglais, jeu de mot avec l'expression célèbre des films. Cette journée célèbre la saga et l'univers de George Lucas tous les ans.



Si 2018 n'est pas une grande année Star Wars, faute de nouvel épisode majeur, les fans du space opera le plus célèbre de la galaxie pourront tout de même profiter de Solo. Cette année, le programme sera moins riche que l'an passé puisque 2017 était une année anniversaire avec les 40 ans de la saga.

Néanmoins, les fans français les plus passionnés trouveront ici et là quelques événements pour faire vrombir leurs sabres laser et parler de ce qui nous attend pour le très attendu Episode IX.

Disneyland sort les sabres

Disneyland Paris met le paquet pour "starwariser" ses attractions et les produits dérivés qui y sont vendus. Il faut dire que la licence de Lucasfilm est sans doute l'une des meilleures acquisitions du géant américain.



Vendredi 4 mai, le parc d'attraction autorisera exceptionnellement les costumes (même si les plus de 12 ans ne pourront pas, pour des raisons de sécurité, porter un masque occultant leurs visages). L'occasion de ressortir votre tunique de Jedi. il y aura aussi cinq séances spéciales au Discoveryland Theater avec des quiz, des échanges avec le spécialiste Patrice Girod, la présence de R2D2 et Chewbacca et des images inédites de Solo : A Star Wars Story.



Les visiteurs pourront profiter d'un stand maquillage aux couleurs des personnages de la saga, d'un spectacle sur le thème de Star Wars le soir...

Près de chez vous

Pour les fans d'art, l'équipe du Comic Con Paris a invité pour l'occasion l'artiste Giuseppe Camuncoli, qui officie sur le titre Dark Vador de Charles Soule pour une journée de dédicaces. Cela aura lieu au comic shop Central Comics Paris, de 18h30 à 21h.



Plus convivial : le Bauby Bar à Paris propose une soirée dédiée. Comme l'an passé, il a fort à parier que les clients qui arriveront en costumes bénéficieront d'un traitement de faveur. Même chose dans le repère des geeks, le Dernier Bar avant la Fin du Monde (Paris), qui a prévu une journée spéciale.



Nos voisins suisses auront droit aussi à quelques événements comme à Yverdon-les-Bains dans le cadre de l'exposition Je suis ton père. Des activités seront organisées par La Maison d'Ailleurs pour toute la famille : combats de sabres laser, maquillage, blind-test... seront au programme.