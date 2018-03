"Star Wars Celebration" : l'affiche officielle dévoilée

publié le 27/05/2016 à 12:21

L'affiche de la "Star Wars Celebration" en hommage à "Rogue One" et "Le Réveil de la Force" Crédit : LucasFilm

C'est le rendez-vous incontournable de l'été. La Star Wars Celebration qui aura lieu à Londres du 15 au 17 juillet. Un rassemblement inédit des fans de la galaxie très très lointaine avec des conférences, des expos et des exclus sur les prochains films de la saga. Et pour annoncer l’événement, LucasFilm a choisi une affiche qui met en avant les personnages de Star Wars : Rogue One et du Réveil de la Force. On retrouve donc Rey, Jyn Erso, Luke Sywalker, Kylo Ren et Finn, entre autres, dans un poster inédit qui devrait ravir les fans.



La Star Wars Celebration se déroulera pour la première fois de son histoire à Londres. Pendant ces deux jours placés sous la Force, des informations inédites sur Star Wars : Rogue One seront dévoilées. L'occasion d'en savoir plus sur l'Alliance Rebelle, avant la sortie du film le 14 décembre 2016. Gareth Edwards, le réalisateur du film est d'ailleurs très attendu pendant la Star Wars Celebration, tout comme Carrie Fisher et Mark Hamill.