publié le 30/03/2017 à 17:19

C'est l'un des personnages le plus fort de la série Riverdale, diffusée sur Netflix. Polly Cooper, la jeune femme enceinte de Jason Blossom, la star du lycée assassinée dans des circonstances encore mystérieuses. Si on ignore encore qui a pu tuer le jeune homme, les secrets que cachent les habitants de Riverdale (la ville où se déroule le show) commencent à faire surface, pour le meilleur et pour le pire. Et Polly n'est pas au bout de ses peines dans l'épisode 8, attendu le 31 mars prochain sur Netflix. Attention, la suite du texte est remplie de spoilers.





C'est depuis l'épisode 6 de Riverdale qu'on sait vraiment ce qui est arrivé à Polly Cooper, la grande sœur de Betty. Elle est enfermée par ses parents dans une institution tenue par des religieuses : Sisters of Quiet Mercy, un établissement pour jeunes à problèmes (une sorte d'hôpital psychiatrique). Elle y a été placée par ses parents peu après avoir découvert qu'elle était enceinte de Jason.

Ce dernier était prêt à reconnaître l’enfant et s'enfuir avec Polly pour recommencer une nouvelle vie. Mais, la nuit de leur fuite, il a trouvé la mort. Polly l'a appris par sa sœur et décide alors de s'enfuir de l'institut et trouve refuge chez Veronica et Hermione. Que peut-il donc lui arriver dans ce prochain épisode intitulé The Outsiders ?

> Riverdale | Chapter Eight: The Outsiders Trailer | The CW

Une baby shower de l'enfer

La tension est à son comble pendant la babyshower de Polly Crédit : The CW

Les images de promotion de The CW, qui diffuse la série avant Netflix, sont sans appel : la baby shower de Polly va virer au drame. Et c'est surtout entre Alice Cooper et Penelope Blossom, les mères de Polly et Jason que ça risque de chauffer ! Il faut dire que les deux femmes se détestent depuis de nombreuses années. Polly réussira-t-elle à calmer les esprits ? Il faudra qu'elle fasse preuve de doigté. On sait déjà que la tâche ne sera pas aisée : la querelle entre les clans Blossom et Cooper remonte à loin, et l'histoire entre Jason et Polly n'a rien arrangé.



Plus encore, Polly devra tout faire pour ne pas être renvoyée à l'institut, ni perdre son bébé. En effet, Penelope et Cliff Blossom veulent à tout prix que le futur nourrisson soit adopté dès sa venue au monde. Si la famille Cooper s'oppose à ce projet, ils ne sont pas encore prêts à accepter de nouveau leur fille aînée sous leur toit. Et pour finir, Polly devra aussi prouver qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Jason et convaincre la famille Blossom de son innocence. Pourra-t-elle alors compter sur ses parents ? La réponse sera dévoilée le 31 mars.