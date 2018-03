publié le 29/12/2016 à 17:20

C'est une "bataille" qui dure depuis des décennies. Marvel contre DC Comics, aussi bien au cinéma que dans les bandes dessinées. Justement parce que ces deux maisons d'édition sont sur le même terrain : imaginer les plus grands super-héros de notre histoire. Pourtant, c'est souvent Marvel qui revient en tête dans le cœur des fans ou dans les débats (désolée les fans de DC), mais plus encore au cinéma et en 2016, la "maison des idées" a eu un succès phénoménal avec ses trois films, comparé aux deux de DC Comics.



2016 a de nouveau été une riche année pour tous les fans de super-héros. Entre la première adaptation de Deadpool, le sale gosse de Marvel, mais aussi la team de Suicide Squad, sans oublier Captain America : Civil War, le conflit des deux grands héros de DC dans Batman V Superman, et pour finir, l'époustouflant Doctor Strange, il y en a eu pour tous les goûts. Si le box-office a prouvé que les super-héros au cinéma ne sont pas prêts d'être boudés par le public, il faut bien reconnaître que les frères Russo (Civil War), Tim Miller (Deadpool) et Scott Derrickson (Doctor Strange) ont mieux réussi que Zack Snyder. Comment l'expliquer ?

La mauvaise réputation de DC Comics au cinéma

Que ce soit chez DC ou Marvel, chaque film est très attendu. À grand renfort de bandes-annonces explosives, les deux maisons arrivent à capter sans peine l'intérêt de leur public. Mais c'est dans la salle de cinéma que la désillusion se fait. Comment ne pas oublier les déceptions de Batman V Superman ou encore de Suicide Squad ? Ves films promettaient de changer le monde de DC au cinéma et de permettre à Warner Bros, par la même occasion, de rattraper ses échecs passés. Mais le coupage-remontage à l'arrache de Suicide Squad et la longueur de Batman V Superman (entre autres), ont divisé plutôt que rassemblé.

Et ce, malgré des chiffres au box-office qui sont loin d'être honteux, grâce au bouche à oreille, la concurrence limitée et la fascination inaltérable du public pour les super-héros. On ne va donc pas dire que DC Comics a eu des échecs cuisants au cinéma en 2016, mais qu'il lui reste encore du chemin avant de trouver la formule parfaite pour ses adaptations.





La recette du succès détenue par Marvel

Marvel, a contrario, a réussi ses paris au cinéma. Deadpool montre pour la première fois un anti-héros Marvel qui décoince l'univers des super-héros, Civil War introduit la relève des Avengers avec Spider-Man (qui n'avait pourtant pas conquis le public avec son costume) et Black Panther. Enfin, Doctor Strange en met plein la vue sans se perdre dans le mysticisme du héros.



La preuve qu'en 2016, Marvel a régné dans les salles obscures, puisqu'elle a compris comment combler les attentes des fans. Mais c'est souvent sans surprises. Ainsi, on aurait aimé un peu plus de folie dans Civil War par exemple. D'autant que DC Comics peut encore se rattraper.

2017 : l'année de la revanche pour DC Comics ?

Le calendrier Marvel pour l'année 2017 est très fourni. Celui de DC Comics l'est moins , mais certains films risquent d'envoyer du lourd (dans le bon sens du terme). Wonder Woman va enfin avoir droit à son propre film en juin prochain. Elle sera incarnée à nouveau par Gal Gadot qui a sauvé une partie de Batman V Superman. De plus, le film va être réalisé par Patty Jenkins, première femme à être aux manettes d'un blockbuster. La première bande-annonce n'a pas laissé de marbre les fans, ce qui est de bon augure.



En novembre, on aura droit à Justice League par Zack Snyder, qui va nous faire découvrir Flash, Cyborg et Aquaman (coucou Jason Momoa de GOT). Quelques rumeurs annoncent déjà un grand film. Mais, avec DC Comics et Warner Bros, on le sait, ça passe ou ça casse. Surtout que Marvel va dégainer la suite des Gardiens de la Galaxie, Spider-Man : Homecoming, Thor : Ragnarok et Black Panther. Rendez-vous dans les salles pour la nouvelle battle DC/Marvel.