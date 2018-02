publié le 03/02/2018 à 07:30

Les fans de mangas ont rendez-vous ce week-end Porte de Versailles, à Paris. Du 3 au 4 février, se déroulera la 25e édition du salon Paris Manga & Sci-Fi Show, grand-messe consacrée aux bandes dessinées japonaises et à tout leur univers étendu des jeux vidéo, aux figurines, sans oublier des rencontres avec des artistes, acteurs et actrices de la pop culture. Et que serait un événement de la pop culture sans cosplayers ? Les fans redoubleront d'imagination pour recréer au mieux les tenues de leurs héros et héroïnes préférés.



Parmi les grands noms de cette 25e édition, on retient Mamoru Yokota, directeur artistique pour l'animé Death Note qui a eu droit à son film sur Netflix, Fédoua Lamodière, traductrice de Dragon Ball Super et Sailor Moon, entre autres. Les fans de Marvel ne seront pas en reste avec les présences d'Alessandro Vitti (X-Men, Secret Warriors), Marco Santucci (Spider-Man, Captain America) et Tina Valentino (True Blood).

De nombreuses animations sont aussi prévues tout au long du week-end comme des démonstrations d'Aïkido et d'Haidong Gumdo (art martial du sabre traditionnel coréen). Un espace Star Wars sera aussi installé avec la 501ème Légion qui réunit des passionnés de la galaxie très très lointaine, et qui a fait sensation au dernier Comic Con de Paris.