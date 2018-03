publié le 29/08/2016 à 06:33

La cérémonie des MTV Video Music Awards qui récompense les meilleurs clips avait lieu dans la nuit du dimanche 28 août au Madison Square Garden à New York, Elle était présentée par Puff Daddy, Kim Kardashian ou encore Alicia Keys en alternance. C'est Rihanna qui a ouvert la cérémonie avec un medley de ses plus grands tubes. La chanteuse est revenue trois fois sur scène tout au long de la cérémonie pour le plus grand bonheur de ses fans. Elle a reçu le Michael Jackson Video Vanguard Award pour l'ensemble de sa carrière, démarrée il y a dix ans.



Au cours de la soirée, on a pu voir Ariana Grande venue présenter son duo Side to Side en duo avec Nicki Minaj dans un décor de salle de sport rose bonbon. Plusieurs sportifs américains sont aussi apparus sur scène comme le nageur Michael Phelps ou la tenniswoman Serena Williams. La cérémonie a parfois pris des accents politiques en cette année de présidentielle américaine avec le discours d'Alicia Keys, venue sans maquillage ou celui de Kanye West avant la présentation en exclusivité mondiale son nouveau clip Fade.

Beyoncé, grande gagnante de la soirée

Cette édition des MTV VMAs signait aussi le grand retour de Britney Spears, sa dernière performance remontait à neuf ans. Et c'est une Britney Spears très sexy en justaucorps à paillettes jaunes qui est venue chanter Make Me pour la promotion de son nouvel album Glory.

L'autre performance très attendue était celle de Beyoncé. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la performance de Queen Bey a été à la hauteur de l'attente, une dizaine de minutes d'un show époustouflant qui reprenait plusieurs titres de son dernier album Lemonade. Favorite avec ses onze nominations, la chanteuse a largement dominé la cérémonie et remporté sept prix dont celui de la meilleure vidéo de l'année.

Découvrez le palmarès de la cérémonie

Meilleure vidéo hip-hop : Drake, Hotline Bling

Meilleure vidéo par un artiste masculin : Calvin Harris et Rihanna, This Is What You Came For

Meilleure collaboration : Fifth Harmony et Ty Dolla $ign, Work From Home

Meilleure vidéo par une artiste féminine : Beyoncé, Hold Up

Meilleur(e) nouvel(le) artiste : DNCE

Meilleure vidéo au format long : Beyoncé, Lemonade

Meilleure direction artistique : David Bowie, Blackstar

Meilleure chorégraphie : Beyoncé, Formation

Meilleure réalisation : Beyoncé, Formation

Meilleur montage : Beyoncé, Formation

Meilleurs effets visuels : Coldplay, Up&Up

Meilleure direction photo : Beyoncé, Formation

Vidéo de l'année : Beyoncé, Formation

Chanson de l'été : Fifth Harmony ft. Fetty Wap, All In My Head (Flex)