Elle était peut-être l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma contemporain. Carrie Fisher, l'inoubliable princesse Leia de la première trilogie Star Wars, s'est éteinte le 27 décembre à l'âge de 60 ans à la suite de complications liées à une crise cardiaque survenue 4 jours plus tôt. Sa disparition laisse Hollywood "dévasté" : en 40 ans de carrière, l'actrice a su marquer le public par ce rôle culte, mais également son humour et sa spontanéité. Un parcours professionnel qui était loin d'être terminé : la comédienne multipliait les projets.



Parmi ses futures apparitions à l'écran, on compte bien évidemment les prochains volets de Star Wars. Le trio originel, qu'elle formait avec Mark Hamill (qui lui a adressé une lettre à l'annonce de sa mort) et Harrison Ford (Han Solo) a réintégré le scénario de la saga dans la trilogie actuellement en production. Si les images de l'épisode 8 ont déjà été tournées, assurant la présence de l'actrice dans le long-métrage, le futur de Leia Organa dans l'épisode 9 reste incertain. Plusieurs autres engagements de l'actrice, répertoriés par le site Variety, sont eux aussi remis en question.

De la télévision au cinéma, 2017 aurait été une année riche

Carrie Fisher faisait partie du casting de Catastrophe, une sitcom britannique Amazon/Channel 4. La série, qui dépeint le quotidien d'un couple americano-irlandais (Rob Delaney et Sharon Horgan) résidant en Angleterre, vient de terminer le tournage de sa saison 3. L'éternelle princesse Leia y incarnait Mia, la mère du personnage interprété par Rob Delaney. La troisième salve d'épisodes devrait être dévoilée au printemps. Mais la série ayant été renouvelée pour une saison 4, on ignore comment l'intrigue intégrera la disparition soudaine de l'actrice.

Sur Instagram, Sharon Horgan, également co-créatrice de la série, a tenu à rendre hommage à la comédienne : "Carrie était mon amie (...) Elle était la personne la plus généreuse, sympathique, talentueuse, intelligente, douce, drôle drôle drôle que j'aie jamais rencontrée. Elle n'était vraiment pas prête à partir. Je suis si heureuse que nous ayons été copines. Je suis dévastée par sa perte."

Selon le site IMDb, elle devait également figurer au générique de Wonderwell, un film dont le tournage était prévu pour 2017. Selon le site, le long-métrage s'inscrit dans le milieu de la haute-couture et du mannequinat, et voit une enfant de 12 traverser un portail magique lui permettant de réaliser son rêve : grandir. On ignore quel rôle devait tenir Carrie Fisher.



Enfin, l'actrice prêtait sa voix au personnage récurrent d'Angela dans le dessin animé Les Griffin. On ignore pour l'instant si cette dernière devait être amenée à réapparaître. Variety note également qu'un documentaire centré sur Carrie Fisher et Debbie Reynolds, sa mère, intitulé Bright Lights : Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds, sera présenté au Palm Springs Festival et diffusé sur HBO en mars.