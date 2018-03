Laureline, l'héroïne cool et indépendante de "Valérian"

Laureline est une héroïne cool et indépendante dans "Valérian et la cité des mille planètes"

publié le 25/07/2017 à 11:09

Le cinéma nous offre enfin de vraies héroïnes. Après la sortie de Wonder Woman en juin, et le plaisir que l'on a eu de découvrir Gal Gadot en super-héroïne, Luc Besson nous en présentera une autre, mercredi 26 juillet : Laureline.



Moins célèbre que sa consœur de chez Marvel, Laureline est pourtant l'un des premiers personnages féminins forts de bande dessinée. Créée par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières dans les années 1960, elle est incarnée, pour sa première apparition sur grand écran par Cara Delevingne.

L'annonce du titre du film nous laissait sceptique car seul le prénom de Valérian figure sur l'affiche. Son acolyte serait-elle reléguée au second plan ? Bonne nouvelle, malgré cet oubli flagrant, la Laureline du 7ème art est semblable à son personnage sur papier : une héroïne indépendante, un peu tête brûlée et avec un grand sens de la justice.

Une héroïne à part entière

Au départ personnage secondaire dans la bande dessinée, Laureline s'est attirée la sympathie et l'attachement des lecteurs de Pilot, qui ont écrit au magazine pour réclamer son maintien dans les aventures de Valérian. Elle est alors devenue sa coéquipière et a vu son prénom figurer dans le titre dès 2007 avec le volume L'ordre des Pierres, qui célèbre les 40 ans de la saga.



Dans le film, Laureline s'impose naturellement comme un personnage à part entière de l'intrigue. Elle est tout de suite présentée comme la coéquipière de l'agent spatio-temporel et, si elle est à un grade inférieur (il est major et elle est sergent), elle est tout sauf son assistante. Que ce soit en prenant les commandes du vaisseau pendant les moments critiques ou par le rôle qu'elle joue dans la mission, elle prend autant de décisions que Valérian.

C'est dans ces moments qu'elle s'affirme comme indispensable : sans n'être qu'un filet de secours, elle sort plusieurs fois Valérian d'un pétrin dans lequel il s'est mis tout seul, souvent parce qu'il ne l'a pas écoutée. Seule femme d'un univers très masculin, elle n'a pas peur de tenir tête à ses supérieurs et de dénoncer des ordres qu'elle trouve injustes.



Particulièrement décidée, elle est le contrepoids de Valérian, un soldat qui suit la procédure sans se poser de questions. Elle est plus libre et réfléchie. Laureline n'agit pas parce qu'elle en a l'ordre mais parce qu'elle est persuadée que c'est la meilleure solution.

Un couple au même niveau

La relation de coéquipiers de Valérian et Laureline devient rapidement une relation amoureuse dans la bande dessinée. Cet amour est montré dès les premières minutes du film, pendant lesquelles on voit un Valérian tombeur face à une Laureline qui n'est pas dupe. La jeune femme lui exprime tout de suite ce qu'elle ressent et ce dont elle a besoin s'il veut avancer avec elle : être la seule qui compte.



S'il est très joueur, elle l'est encore plus. La force de leur relation repose d'ailleurs sur cet équilibre : aucun des deux ne domine l'autre, elle est son égale et vice versa. En revanche, c'est bien elle qui donne le tempo du couple : il veut l'épouser ? Elle ne donne pas sa réponse tout de suite. Il lui jure qu'il n'y a qu'elle ? Elle le met face à ses contradictions.

Laureline complète le héros masculin sans être là pour le mettre en valeur. Au contraire, elle est la plus tolérante et la plus réfléchie des deux. Valérian écoute ses remarques lors de ses prises de décision et il devient meilleur à ses côtés. Ils forment un duo comme on aimerait en voir plus au cinéma.