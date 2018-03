publié le 31/08/2017 à 12:59

C'est une très bonne nouvelle pour les fans d'art et super-héros. L'exposition L'Art de DC - L'aube des super-héros, en partenariat avec RTL, au musée parisien Art Ludique, qui devait se terminer le 10 septembre, est prolongée jusqu'au 7 janvier 2018.



À cette occasion, de nouvelles œuvres seront présentées pour le plaisir des yeux. Le public pourra ainsi découvrir en avant-première 30 dessins concepts du prochain Justice League de Zack Snyder, encore tenu secret, mais aussi des études de costumes d'Aquaman, Cyborg et Flash, héros de la super-team, et la nouvelle Batmobile.

Les fans du Chevalier Noir ne seront pas en reste avec les dessins du prochain album qui lui sera consacré, réalisé par Enrico Marini, dont la sortie est prévue en novembre prochain, comme Justice League. L’Art de DC – L’Aube des Super-Héros n'est donc pas prête d'arrêter son succès avec ces dessins et objets exceptionnels. L'occasion de patienter avant la sortie du film très attendu par les fans et teasé depuis les scènes post-génériques de Batman V Superman et Suicide Squad.