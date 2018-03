"Justice League" : Lex Luthor et Hippolyta rejoignent le casting

publié le 28/12/2016 à 14:00

A plusieurs mois de sa sortie, le casting de Justice League se précise. Warner Bros a envoyé aux médias américains un dossier de presse du film contenant de nouvelles informations. Première nouvelle, Jesse Eisenberg sera de retour sous les traits de Lex Luthor, rôle q'il a tenu dans Batman V Superman. L'ennemi de Batman réussira-t-il à s'échapper de prison ? Le mystère plane encore. La reine Hippolyta, mère de Diana Prince/Wonder Woman, sera elle aussi présente dans le film de Zack Snyder. On aura l'occasion de faire plus ample connaissance avec elle dans Wonder Woman, qui sort sur les écrans français le 2 juin 2017.



Justice League est la suite de Batman V Superman et réunit de nouveau trois héros phares de DC Comics, Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill) et Wonder Woman (Gal Gadot). Ils sont rejoints par les méta-humains Flash, Aquaman et Cyborg, interprétés par Ezra Miller, Jason Momoa et Ray Fisher. Tous devront s'allier pour combattre une nouvelle menace et sauver la planète. Un film très attendu après l'échec critique de Batman V Superman et dont la sortie est prévue pour novembre 2017.