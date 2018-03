publié le 28/10/2016 à 08:00

Les fans de Game of Thrones ont faim de spoilers et ils sont servis. Depuis plusieurs jours, Internet est envahi d'images volées sur le tournage de la saison 7, qui a lieu jusqu'à vendredi 28 octobre sur la côte basque. Malgré un périmètre de sécurité mis en place autour des lieux du tournage, ce qui devait arriver arriva : des photos, et même une vidéo, ont fuité.





Game of Thrones est une des rares séries soumises aux spoilers des mois avant la diffusion de sa prochaine saison, la faute au dixième épisode, toujours truffé de révélations fracassantes. Après les événements du dernier épisode de la saison 6, de nombreuses questions empêchent les fans de dormir et les images dévoilées répondent déjà à certaines d'entre elles. On ne le répétera pas, ce qui suit contient de gros (vraiment très gros) spoilers sur la saison 7 et un peu sur la saison 6 de Game of Thrones. Ne continuez pas si vous ne voulez pas savoir.

On vous aura prévenu.

Quand Jon Snow rencontre sa tante aux cheveux blonds

Des images relayées sur Instagram au début de la semaine dévoilent un moment-clé de la future intrigue, une rencontre attendue par les fans depuis on ne sait combien d'épisodes : celle du King in the North Jon Snow et de la Khaleesi Daenerys Targaryen. Mais cette rencontre entre le feu et la glace est à voir avec une autre perspective, soulevée à la fin de la saison 6. Si, comme le suggère le dernier épisode, Jon est le fils de Lyanna et que son véritable prénom est Jaehaerys, alors son père n'est autre que Rhaegar Targaryen, le frère aîné de Daenerys. La mère des dragons serait donc la tante du bâtard le plus célèbre de Winterfell.

> Jon Snow rencontre Daenerys Targaryen

Si la qualité de la vidéo n'est pas optimale, aucun doute n'est possible : en grande tenue de roi du Nord, ses cheveux noirs attachés, c'est bien Kit Harington, l'interprète de Jon Snow, qui s'avance vers la blonde Daenerys, interprétée par Emilia Clarke. Mais pour savoir ce qu'ils se disent, il faudra attendre encore un peu. Une alliance entre le Nord et la reine des dragons est-elle à prévoir ? Cersei Lannister devra bien s'accrocher au Trône de fer.

Des retrouvailles avec des ennemis de longue date

Les rencontres plus ou moins heureuses s'enchaînent pour Jon Snow, qui retrouve aussi d'anciens ennemis. D'abord Tyrion Lannister, Main de la reine Daenerys, qu'il n'avait pas vu depuis la saison 2 et qu'il rejoint au milieu d'une horde de Dothrakis. Prises au téléobjectifs, les photos ont été publiées dans un premier temps par des tabloïds britanniques comme le Daily Mail.



Sur d'autres photos, prises au même moment, on peut voir les retrouvailles entre Jon Snow et Theon Greyjoy, accompagné d'hommes des îles de Fer. Jon n'a pas l'air très très content de revoir son ancien ami d'enfance, élevé chez les Stark comme lui, mais qu'il a trahi pour prendre possession de Winterfell et du Nord. Si Theon a sans doute assez payé pour sa trahison après de longs mois passés auprès du sadique Ramsay Bolton, pas sûr que Jon lui pardonne tout de suite.

Le retour de certains personnages

Si le retour des personnages principaux n'est pas une surprise, pour d'autres c'était beaucoup moins évident. Un personnage très apprécié dans la saison 6 sera de retour dans la nouvelle saison : Lyanna Mormont, la reine enfant badass qui avait impressionné les spectateurs du monde entier avec ses punchlines bien placées. La comédienne qui l'interprète, Bella Ramsay, a été photographiée en compagnie de Maisie Williams sur le tournage en Irlande du Nord début octobre. Elle sera donc aux côtés de Jon Snow pour faire face aux marcheurs blancs et, qui sait, peut-être l'aider à récupérer le trône de fer. Certains fans la voient déjà aux commandes d'une armée dont ferait partie Arya Stark.



Cette nouvelle saison permettra aussi de retrouver des personnages perdus de vue comme Gendry, le fils illégitime de Robert Baratheon, qu'on avait laissé seul sur une barque pendant la saison 5. Va-t-il lui aussi s'allier à Jon Snow ? Un autre retour, sur lequel on ne comptait pas vraiment, est celui de Jorah Mormont. À la fin de la saison 6, pardonné par Daenerys, il avait été sommé de trouver un remède au "greyscale", la maladie qui transforme sa peau en écailles de pierre.

Si ces premières informations donnent des frissons d'impatience, il faudra attendre encore quelques mois pour connaître la véritable intrigue de cette nouvelle saison. Elle sera diffusée cet été, au lieu du mois d'avril, sur HBO aux États-Unis et sur OCS en France. Avec l'arrivée des Marcheurs blancs, la destruction de Port-Réal par Cersei Lannister et le retour d'une Arya Stark bien décidée à se venger, on ne le répétera jamais assez : Valar Morghulis.