publié le 30/08/2017 à 16:03

Le final de la saison 7 de Game of Thrones dévoile encore ses secrets. Quelques jours après sa diffusion, The Wolf and the Dragon continue de passionner les fans de la série. Surtout après les révélations du casting, comme Emilia Clarke (Daenerys) et Kit Harington (Jon Snow), héros au cœur de cet épisode.



C'est maintenant au tour d'Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) de se confier. L'acteur a expliqué au magazine Variety qu'une scène a été coupée au montage. Attention, spoilers !

La scène en question concerne l'un des moments clefs de l’épisode 7 : la mort de Littlefinger. Un retournement de situation qui n'a pas laissé les fans indifférents. Beaucoup pensaient en effet que Sansa allait en réalité tuer sa sœur Arya, aveuglée par les manipulations de Littlefinger. Mais, les sœurs Stark ont montré qu'elles étaient les plus fortes et les scénaristes se sont bien gardés de laisser des indices sur ce twist.

Une conversation décisive entre Bran et Sansa

Nous aurions pu le deviner avec la scène révélée par Isaac Hempstead Wright, mais coupée au montage. "Nous avons tourné une scène qui a clairement été coupée, une courte scène dans laquelle Sansa frappe à la porte de Bran et lui dit 'J’ai besoin de ton aide' ou quelque chose comme ça", commence Isaac Hempstead Wright. Un moment qui aurait pu annoncer que Sansa se méfiait de Littlefinger.



"Je pense que Sansa a soudain réalisé qu’elle avait un système de surveillance imparable à sa disposition [Bran peut tout voir avec son pouvoir] et que ce serait une bonne idée de vérifier les choses avec lui avant d’étriper sa propre sœur. Alors, elle va voir Bran et il lui dit tout ce qu’elle a besoin de savoir et là elle réalise : 'Oh m…", poursuit l'acteur. Il n'empêche que la scène aurait "gâché la surprise" : peu de gens devait s'attendre à la mort de Littlefinger.