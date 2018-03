The Queen's Justice: Game of Thrones Season 7 Episode 3: Preview (HBO)

publié le 29/07/2017 à 09:30

Que peut-il se passer quand le Feu (Daenerys) et la Glace (Jon) se retrouvent dans une même pièce ? C'est ce que les fans de Game of Thrones découvriront dans le prochain épisode de la saison 7, intitulé The Queen's Justice. C'est sûrement la rencontre la plus attendue de la série. Jon Snow accepte l’invitation de la Mère des Dragons et se rend à Dragonstone, en compagnie de Davos. Il souhaite négocier un accès aux réservex de Verredragron (qui peut tuer les Marcheurs Blancs) du domaine, tandis que Daenerys espère avoir un nouvel allié/sujet. Attention, la suite de cet article contient de potentiels spoilers.



Game of Thrones passionne toujours autant. Et lorsque deux héros vont enfin se rencontrer, le cœur des fans bat la chamade. S'il faut encore attendre la nuit du 30 au 31 juillet pour regarder le 3e épisode de la saison 7, on peut déjà se demander comment pourrait se passer cette royale entrevue, chapeautée par Tyrion Lannister (le bras droit de Daenerys), Lord Varys (conseiller de Daenerys), Davos (allié de Jon Snow) et la prêtresse rouge Mélisandre. Voici 4 scénarios possibles.



1. Une réunion de famille, d'abord sous-entendue ?

Ce n'est plus un secret depuis la fin de la saison 6 : Jon Snow est bien le fils de Lyanna Stark, la sœur de Ned Stark, et Rhaegar Targaryen, le frère aîné de Daenerys. Notre soi-disant "bâtard" est donc en réalité le neveu de Daenerys. Souvenez-vous : Lyanna était promise à Robert Baratheon mais Rhaegar l'a enlevé. Fou de colère, Robert déclenche une rébellion contre les Targaryen, alors au pouvoir, en compagnie de Ned Stark. La suite : la famille de Daenerys est massacrée, Rhaegar est tué, Lyanna meurt en couches et Robert Baratheon devient le roi. Avant de mourir, Lyanna fait promettre à Ned de s'occuper à Jon et de cacher ses origines, sinon il mourra, comme on le voit dans l'épisode final de la saison 6.

Jon Snow ignore tout de ses origines et Daenerys ne connaît pas Rhaegar, tué avant sa naissance. Il y a fort à parier qu'ils comprendront leur lien du sang beaucoup plus tard dans la saison 7. C'est là que Bran Stark risque d'entrer en scène. L'une de ses visions lui a permis de voir Lyanna confier Jon à Ned avant de mourir. Venant d'arriver au Mur, ce dernier se trouve à des milliers de kilomètres.





2. Une alliance de feu et de glace contre les Marcheurs Blancs ?

Tyrion est l'entremetteur de la rencontre. C'est lui qui accompagne Jon Snow et Davos vers la Mère des Dragons, à Dragonstone. Selon Digital Spy, lorsque Jon Snow arrivera devant la jeune femme, elle lui demandera de s'agenouiller (elle l'a d'ailleurs prévenu dans l'épisode 2). Il refuserait mais la mettrait en garde contre les Marcheurs Blancs qui pourraient empêcher la Mère des Dragons de conquérir Westeros.



Comme Daenerys refuse de régner sur des cendres et mettre le peuple en danger, elle devrait accepter de l'aider. Il faudrait quand même s'attendre à une intense séance de négociation. Toujours selon Digital Spy, Jon Snow accepterait d'abandonner le trône de Winterfell, si Daenerys parvient à détruire les Marcheurs Blancs grâce à ses trois dragons et sa réserve de Verredragon.





3. Un mariage royal ?

Cela reste une théorie très présente sur les forums des fans. Jon et Danerys se marieraient pour battre Cersei et accéder au trône de Fer, même si Jon Snow veut surtout débarrasser le royaume des Marcheurs Blancs. Il serait donc logique qu'ils s'unissent "légalement" pour unifier leurs clans. L'occasion pour les showrunners de rebondir sur les liaisons incestueuses, après la séparation entre Jaime et Cersei Lannister à la fin de la saison 6. Jon Snow et Daenerys finiraient d'ailleurs peut-être par se rendre compte de leur lien de parenté, une fois leur "amour" consommé.



4. Un conflit pour le trône de Fer ?

Pour cette théorie, il faut partir du principe que Daenerys a compris qu'elle est la tante de Jon Snow. Elle ne serait donc plus la seule héritière Targaryen. Même si le jeune homme n'a jamais eu la vocation à régner sur les 7 Royaumes, il se peut qu'il change d'avis, pour le bien des Stark ou pour réussir à unir les grandes familles de Westeros contre le roi de la Nuit.



C'est là que la situation risque de se tendre entre les deux personnages. Depuis la saison 1, Daenerys se prépare à venger sa famille et gouverner Westeros et ce n'est certainement pas son neveu qui l'empêchera d'arriver à son but.