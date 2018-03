"Game of Thrones", saison 7 : devinez quel personnage serait de retour

publié le 27/07/2016 à 17:30

L'hiver n'est jamais vraiment parti. Quelques mois après la fin de la saison 6 et un an avant la saison 7, GOT est toujours au centre de l'attention de ses fans. Alors, avant d'en savoir plus, sachant que HBO sait jouer avec les nerfs de ses téléspectateurs, ils se laissent aller à des théories. Certaines plus ou moins fondées que d'autres. La dernière en date parle d'un probable retour d'un personnage de la saison 6. Si vous vous voulez gardez le suspens, passez votre chemin... Attention, spoilers !





Comment ne pas reparler de la saison 6 de Game of Thrones ? Entre la mort, puis la résurrection de Jon Snow, la vengeance explosive de Cersei et la magnificence de Khaleesi... Les fans sont (presque) unanimes : cette saison était l'une des meilleures depuis la création du show. Mais, que penser de la saison 7, l'avant-dernière de la série ? Depuis le 25 juillet, il semblerait qu'une théorie domine les fans. Celle du retour d'un personnage inattendu. Vous êtes sûre de vouloir en savoir plus ? Très bien, c'est parti, après ce GIF.

C'est le tweet d'une internaute qui a interpellé la sphère Game of Thrones. En voyage vers Belfast (Irlande du Nord), déjà lieu de tournage des précédentes saisons, elle était en compagnie dans l'avion de Brienne (Gwendoline Christie) et Jorah Mormont (Iain Glen) ! Selon le site Screen Crusch, c'est une preuve suffisante pour espérer un retour de Jorah, après ses adieux à Daenerys pour chercher un remède qui le guérira de la maladie des Hommes de pierre. On pourrait aussi penser la même hypothèse pour Brienne, qu'on laisse quand même dans une barque avec Podrick, après la prise du château de Brynden Tully , avant la fin de la saison 6... Mais c'est bien sur Jorah que les théories se concentrent (probablement parce que Brienne a plus de chances de s'en sortir).

And he's reading a script! What does it SAY. — Claire McGowan (@inkstainsclaire) 25 juillet 2016

Mais, dans quel état pourrait-on retrouver Jorah Mormont ? Sachant que nul remède n'a été encore trouvé à Westeros pour guérir de "l'écaille grise". Même si on peut y survivre, comme Shireen (la fille de Stannis Baratheon) ! La petite fille était atteinte de la maladie, après avoir reçue une poupée empoisonnée, comme le raconte Stannis dans la saison 5. Ce sont les mestres qui ont réussi à éviter que la maladie se propage et qu'elle ne tue la petite fille.



Pour Jorah, le scénario semble différent, toujours selon Screen Crush. Il faut se replonger dans la saison 2 de GOT avec le personnage de Quaithe de l'Ombre, la jeune femme sur Qarth avec l'étrange masque. Dans les livres, on apprend que Quaithe a des pouvoirs comme Mélisandre. Nul doute qu'elle pourrait donc aider Jorah. D'ailleurs, dans l'extrait ci-dessous, elle enduit le corps d'un homme d'une protection, puisqu'il se rend près de Valyria, le repère des Hommes de pierre. HBO nous a tellement habitué à des retournements de situations étonnants, cette théorie peut être probable. Cependant, il faudra encore patienter un long moment avant d'en savoir plus.





> Quaithe - Game of Thrones