"Game of Thrones", saison 6, épisode 10 : un final loin d'être parfait

publié le 27/06/2016 à 05:19

L'hiver est fini pour le moment. Après 10 semaines de diffusion et un an d'attente, la saison 6 de Game of Thrones vient de s'achever. En pleine nuit, pour les fans français qui n'ont pas eu peur du décalage horaire, ni d'avoir certains palpitements au cœur. 10 épisodes, qui ont tantôt déçu, tantôt réjoui. De Westeros au Sud, la recette secrète de Game of Thrones a passionné, déchiré et ému. Un texte garanti sans spoiler au début, mais avec certaines annonces sur la toute fin (ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus avec de grosses lettres en gras).



C'est le final que le monde attend. Celui qui achève ce 6e cycle de l'hiver, démarré en 2011. Et il faut dire que les scénaristes ont réussi une nouvelle fois a prouver qu'ils étaient les maîtres du suspens. GOT surprend, mais déçoit. C'est la stratégie sans failles de HBO qui continue de chouchouter les fans, mais aussi de les pousser à attendre une prochaine saison avec impatience. Tout ne peut être révélé dans le final de cette saison, mais il faut dire que l'épisode 10 a de bonnes surprises, et des moments flottants.



Une intrigue cousue de fil blanc

Les fans téméraires qui ont déjà lu des théories précédentes remplies de spoilers comprendront la trame de l'épisode 10, dès les premières minutes. Puis, le rythme va s'intensifier puis redescendre à mesure que l'on passe d'un personnage à un autre et dans les différents royaumes. Mais, on devine assez vite ce qui va se passer. S'il y a bien un mot à retenir de cet épisode 10, c'est bien la vengeance. Pour plus de suspens, nous tairons les noms des personnages impliqués. Un protagoniste réussira un plan qui changera le royaume, un autre comprendra qu'il a beau devenir plus fort, il restera toujours à la merci d'un autre. Du Nord au Sud, de nouvelles alliances se créent et d'autres périssent. L'intrigue suit son cours, un peu mollement, et il faut dire qu'on s'attendait à autant d'actions que l'épisode 9. Que nenni.



Une heure de montagnes russes

Pour ce dernier épisode, les spectateurs auront droit à 65 minutes de vidéo, contre les 45 minutes traditionnelles. Merci aux scénaristes qui ont réussi un coup de maître en ajoutant le sang et la violence si typique de Game of Thrones. Pendant une heure, le cœur des fans, qu'il soit plutôt Stark ou Lannister aura des hauts et des bas. On pourrait presque dire que ce final sert de mise en bouche à la saison 7, qui devrait arriver d'ici un an, selon la coutume "HBOtienne". Vous l'aurez compris, vous allez embarquer pour une heure de montagnes russes qui fera élaborer les théories les plus folles, une fois la dernière image dévoilée. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. D'ici là : "Valar Morghulis".



Attention spoilers !

Il aurait été difficile de faire plus intense que l'épisode 9 et sa bataille frénétique entre l'armée de Jon Snow et celle de Ramsay Bolton. Pourtant, on y croyait pour ce final, même si certaines grandes questions auront enfin leurs réponses. Et que d'autres resteront encore en suspens. Si votre curiosité ne résiste pas à attendre ce soir, vous pouvez continuer à lire ces lignes. Votre humble rédacteur peut vous en dire plus. Attention, spoilers après ce GIF !



Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous êtes prêts à en savoir plus sur l'épisode 10. Sachez que la théorie des fans sur le flambant projet de Cersei est exacte. La reine-mère se montre avec une vengeance rarement évoqué en 5 saisons. Mais, s'il y a bien une chose que GOT nous a appris, c'est que tout se paye par le sang... Et Cersei sera la première de l'épisode 10 à le réaliser (encore une fois).



Quant à Daenerys, c'est bien la première fois qu'on la verra faire preuve "d'humanité". Cela sera quelques secondes, mais cela permettra d'en savoir plus sur cette jeune femme qui prouve depuis le début qu'elle est un leader implacable. De l'autre côté de la mer, Le Nord aura de nouveau un Roi et les fans de Jon Snow ne pourront qu'avoir des frissons devant les seigneurs du Nord scander son nom. Un "couronnement" déclenché par la jeune Lady Mormont, qui est bien l'une des femmes fortes de cet épisode. De quoi nous prouver que l'épisode 7 sera bel et bien dirigé par les héroïnes, qui auront entre leurs mains toutes les cartes pour assouvir (ou non) leurs soifs de pouvoirs.