Jon Snow et Tyrion Lannister dans la saison 7 de "Game of Thrones"

publié le 27/09/2017 à 12:44

La saison 8 se précise, lentement mais sûrement. Alors qu'aucune date officielle de reprise de Game of Thrones n'a encore été divulguée, les noms des réalisateurs des six derniers épisodes ont été rendus publics. Et ils vont très certainement attiser la curiosité des fans de la série fantastico-médiévale.



Le réalisateur Miguel Sapochnik, qui a déjà œuvré derrière la caméra pour l'épisode La Bataille des Bâtards (saison 6, épisode 9) et pour Les Vents de l'hiver (saison 6 épisode 10), fait son retour aux commandes de la fiction. Ce nom devrait ravir les connaisseurs de la saga, puisqu'il a remporté l'Emmy Awards de la meilleure réalisation pour une série télévisée dramatique en 2016.

Un autre réalisateur récompensé mettra en scène l'un des épisodes de la saison finale de Game of Thrones : David Nutter avait traumatisé les téléspectateurs avec les Noces Pourpres dans l'épisode Les Pluies de Castamere (saison 3 épisode 9). Il avait également réalisé le final de la saison 5, La Miséricorde de la Mère.

Ce ne seront pourtant pas ces metteurs en scène reconnus qui réaliseront l'épisode final. Les créateurs David Benioff et Daniel Brett Weiss se chargent de cette lourde tâche. Ils étaient déjà passé derrière la caméra pour Les Immaculés (saison 3, épisode 3) et Deux épées (saison 4 épisode 1). Il faudra probablement patienter encore un an et demi avant de savoir si c'était une bonne décision.