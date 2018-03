"Game of Thrones" : nos pronostics pour la saison 7

publié le 27/06/2016 à 11:19

Il aura fallu une dernière fois des litres de café pour les fans français. L'épisode final de la saison 6 de Game of Thrones s'est achevé au petit matin du 27 juin. S'il est loin d'être parfait, il commence à dessiner les trames de la prochaine saison. Un 7e cycle à Westeros qui ne manquera pas de jouer avec les nerfs et les émotions des spectateurs. C'est avec autant de frustrations que d'exaltations que cette saison 6 se finie, pour le meilleur et pour le pire. De Winterfell à King's Landing, que nous réserve la suite ? Attention, il y a certains spoilers mais vous serez prévenus avant de les lire.



10 semaines dans le Royaume des 7 Couronnes viennent de s'écouler. Il faut dire que cette saison était attendue par les fans, qui élaboraient de nombreuses théories sur le sort de Jon Snow, poignardé par ses "frères" de la Night's Watch à la fin de la saison 5. Il aura fallu patienter deux épisodes avant de découvrir sa résurrection, puis la reconquête de Winterfell. Sansa a prouvé qu'elle était aussi une femme forte, tandis que Daenerys continue sa destinée royale.



Une grande guerre se prépare

Après l'épique bataille de l'épisode 9 entre Jon Snow et Ramsay Bolton, on pouvait penser que la guerre était finie dans le Royaume des 7 Couronnes. C'est mal connaître les scénaristes du show, mais aussi le Roi de la Nuit. Tiens tiens, pourtant, on ne l'a pas vraiment vu cette saison. Enfin, sans parler de l'épisode 5 où il attaque Bran et la Corneille à trois yeux. Il ne faut pas oublier qu'une armée de Marcheurs Blancs et de zombies attend de l'autre côté du Mur. Peu remarqués pendant cette saison 6, il est fort probable qu'ils attaquent dès la saison 7. L'arrivée de Jon Snow à Winterfell sera donc loin de tout repos, sans compter qu'il devra de nouveau monter une armée et se faire respecter, malgré son surnom de "bâtard".



Daenerys à la conquête de Westeros

Cette saison 6 a permis à la Mère des Dragons de bâtir son armée. Dothrakis et Greyjoy ont gonflé les rangs de la jeune femme, qui se retrouve à la tête d'une flotte redoutable, trois dragons et des milliers d'hommes. Conseillée par Tyrion Lannister et de Varys, Daenerys a su prendre les bonnes décisions et est maintenant en marche ver Westeros. On saura enfin dans cette saison 7 si elle parviendra à monter sur le Trrône et porter la célèbre couronne. Il est probable que sa route ne soit pas de tout repos avant d'arriver vers King's Landing, mais on ne doute pas de sa force, ni de sa témérité.



Benjen et Bran : élements clefs d'une prochaine bataille

C'est dans l'épisode 6 que resurgit Benjen, l'oncle disparu des Stark. Transformé en partie en marcheur blanc, par les Enfants de la Forêt, il n'est ni mort, ni vivant. Mais il sait comment aider Bran, devenu la Corneille à trois yeux et le guider pour accomplir son destin. On ne sait pas encore lequel, puisqu'il a surtout voyagé dans le temps, mais il se pourrait bien que ses pouvoirs, et l'aide de Benjen lui permettent de trouver la faiblesse du Roi de la Nuit. Détenteur d'une vérité qui va bouleverser le royaume, Bran devra sans doute faire route vers Winterfell dès le début de la saison 7. Quant à Benjen, il repart en "mission secrète", sans aucun doute pour affaiblir les Marcheurs Blancs.

Une nouvelle relation entre Cersei et Jaime

Le couple incestueux le plus célèbre de Westeros va devoir affronter une nouvelle épreuve, sûrement pire que les autres. Après la perte de leurs deux enfants (Joffrey et Myrcella) et de leur père Tywin, ils devront de nouveau faire face à la souffrance. Mais aussi à la trahison. Car Jaime revient de sa mission, sans savoir réellement ce qui s'est passé. Pourtant, son regard en dit long ( et on se doute qu'il comprenne) lorsque sa sœur et amante s'avance vers le Trône de Fer. Il se pourrait bien que l'amour ne soit pas le plus fort entre les deux Lannister et que leur relation change du tout au tout.



Une nouvelle alliance à Dorne (attention, spoilers)

Souvenez-vous, au début de la saison 6, on retourne au palais de Dorne. Là où les Vipères des Sables (les bâtardes de Oberyn Martell) et Ellaria Sand prennent le pouvoir en assassinant le Prince Doran et son fils Trystan. Dès nos pronostics de la saison 6, nous pensions que cette saison leur donnerait l'occasion de se venger encore une fois des Lannister. Que nenni. Ce sera donc dans la saison 7 que leur vengeance devrait s'abattre sur la capitale, avec une alliée inattendue : Olenna Tyrell, mais tout aussi prête à faire couler le sang des Lannister.



Sansa devra se battre pour son indépendance

Sansa Stark a réussi sa revanche. Aidée de son frère Jon, elle a pu mettre un terme au règne des Bolton à Winterfell et savourer la mort violente de Ramsay. Mais, il ne faut pas oublier Little Finger dans l'équation. L'homme le plus corrompu du royaume, est aussi celui qui a permis la victoire des Stak à Winterfell. Et il vient réclamer son dû : la couronne des 7 Royaumes et la main de Sansa. Si la jeune femme pense qu'elle a le choix, elle est sûrement loin du compte. Car Little Finger ne fait rien sans rien et il faudra sûrement plus que Jon Snow pour permettre à Sansa d'être enfin libre de Petyr Baelish et probablement des hommes en général.



Le prochain retour d'Arya (attention, spoilers)

Arya en a beaucoup bavé dans cette saison 6. Aveugle, mendiante, battue par l'apprentie de Jaqen H'ghar, la cadette des Stark est devenue une victime comme sa sœur Sansa dans les précédentes saisons. Mais, c'est enfin pendant l'épisode 8 qu'elle prouve qu'elle a toujours autant de ressources et de courage. La séquence qui lui est consacrée dans l'épisode 10 prouve qu'elle est prête aussi à se venger. Grâce à ses dons pour transformer son visage, elle tue Walder Frey non sans lui avoir mangé ses fils auparavant dans une tourte. Vous l'aurez compris, Arya est prête à tuer toutes les personnes de sa liste, qu'elle récite depuis plusieurs saisons. Il se pourrait bien qu'elle arrive à King's Landing et retrouve Cersei.