publié le 29/09/2016 à 12:36

Plus besoin de Ronaldo ou Messi : une technique permet de marquer à tous les coups dans le jeu FIFA 17. Un Youtubeur britannique, spécialisé dans les jeux de football, a trouvé une faille à travers la démo du jeu à une semaine de sa sortie officielle. D'après lui, le bug permettrait de marquer sur tous les corners et tous les centres dans 99 % des cas.



Pour marquer facilement sur corner, le Youtubeur surnommé "Kosh" montre qu'il faut appeler un deuxième joueur pour frapper le corner "à la rémoise". Il faut ensuite centrer vers la surface de réparation en se rapprochant le plus possible de la ligne des six mètres. Dans tous les cas, le gardien est bloqué et ne peut attraper le ballon. Il devient alors facile de marquer dans un but laissé vide. Ce problème devrait néanmoins être rectifié par EA Sports à l'aide d'une mise à jour du jeu.



Le jeu sera disponible en Europe à partir du jeudi 29 septembre 2016 sur PC, Playstation 4 et Xbox One. Alors qu'il est déjà sorti aux États-Unis le 27 septembre, EA Sports promet de créer la rupture. Cette année, Marco Reus, Anthony Martial, James Rodriguez et Eden Hazard sont les quatre nouveaux ambassadeurs. Dans les changements de FIFA 17, Pierre Ménès accompagne désormais Hervé Mathoux aux commentaires et un nouveau mode inédit a été créé : "L'Aventure", qui propose d'incarner un personnage à travers une histoire.