Que va-t-il se passer dans le Flashpoint ? Les premières images de la saison 3 de The Flash nous en disent plus sur cet univers parallèle. On découvre les parents de Barry Allen, heureux, comme une famille normale. En effet, lorsque The Flash remonte le temps et sauve sa mère, il change son futur et tout son univers. C'est d'ailleurs dans ce nouveau monde qu'il va rencontrer Kid Flash. Derrière son masque se cache Wally, aperçu dans la saison 2 et meilleur ami de Barry Allen.



Plus que quelques semaines avant le retour de The Flash. Si on a déjà eu un aperçu de la saison avec le trailer et les confidences des réalisateurs sur les méchants Savitar et Dr Alchemy, il manquait les photos ! La chaîne CW a répondu aux appels des fans en dévoilant 10 images exclusives du premier épisode. Et il faut dire que tout semble trop beau pour être vrai entre Barry Allen et ses parents... La tension est donc à son comble pour les fans qui doivent encore patienter jusqu'au 4 octobre.

Des retrouvailles avec un vieil ennemi

Et on découvre d'ailleurs que Barry Allen va retrouver Reverse-Flash, l'homme qui au départ a assassiné sa mère. Dans le teaser de la saison 3, il est celui qui révèle au héros l'existence du Flashpoint. "Ce n'est pas ta maison Barry, c'est un mirage qui joue avec toi et tes proches et bientôt il m’entraînera avec toi", lui déclare Reverse Flash, alors coincé derrière des barreaux. Il faudra donc beaucoup de courage et de force à The Flash pour combattre ses ennemis et réparer ses erreurs.