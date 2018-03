publié le 30/08/2017 à 12:39

L'acteur britannique Ed Skrein quitte le casting du prochain Hellboy. Il devait interpréter Benjamin Daimio, un personnage du comics d'origine asiatique. Seul problème : Ed Skrein est caucasien. Après la révélation de cet énième cas de "white-washing" (lorsqu'un acteur blanc incarne un personnage d'une autre ethnie) à Hollywood et la polémique née sur les réseaux sociaux, le comédien a décidé de prendre la parole et de défendre la diversité au prix de son rôle.



"La semaine dernière a été annoncé que je jouerais le Major Ben Daimio dans le reboot du film Hellboy, explique-t-il sur Twitter. J'ai accepté ce rôle sans savoir que le personnage du comics originel avait des origines asiatiques. Il y a eu un grand débat intense et compréhensible depuis l'annonce et je dois faire ce que je trouve juste".



Japanese-American 'Hellboy' Hero Ben Daimio Gets Whitewashed With Ed Skrein Casting [https://t.co/YFQTFSDvd5] #Hellboy pic.twitter.com/MUFA7LHfPA — Christopher M (@_ChristopherM) 21 août 2017

Il est clair qu'une représentation exacte des cultures des personnages est important pour les gens et négliger notre responsabilité dans ce domaine pourrait aggraver la tendance à dissimiler la diversité dans les arts. Je pense qu'il est important de respecter cela. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas interpréter ce personnage pour que le rôle soit mieux casté", continue-t-il.

"La bonne représentation de la diversité ethnique est importante, surtout que j'ai moi-même des origines multiples (...). Je suis triste de quitter Hellboy mais si ce débat permet {d'améliorer les choses sur la question de la diversité], ça en vaudra la peine. J'espère que ça fera la différence." Les producteurs Lloyd Levin et Larry Gordon ont accepté ce choix en expliquant ne pas avoir voulu être "insensibles" aux questions de représentation de la diversité. Ils ont expliqué qu'ils choisiront un acteurs plus proches des racines du personnage de comics.