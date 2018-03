publié le 28/09/2016 à 16:11

Oubliez tout ce que vous connaissez des super-héros Marvel. Avec Doctor Strange, on entre dans le cabinet des curiosités. Pour la première fois au cinéma, nous allons découvrir un héros aux pouvoirs mystiques, dans un monde où notre réalité est chamboulée. Incarné par Benedict Cumberbatch, le Magicien Suprême s'apprête à secouer la phase 3 de Marvel, pour le meilleur, on en est déjà sûrs. Effets spéciaux, super-vilains, magie renversante, découvrez les nouveautés de ce long-métrage inédit.



Héros culte des années 60-70, Doctor Strange tombe ensuite en désuétude. Il est ensuite sorti des cartons de Stan Lee et de Steve Dikto, pour une adaptation au cinéma. L'occasion pour tous les fans de (re)découvrir ce chirurgien cynique et détestable qui à la suite d'un accident, passe par le chemin de la rédemption et des sciences occultes pour devenir un héros en or. Il va découvrir, en même temps que le spectateur, un monde qu'il n'aurait pu imaginer.

1. Un premier héros mystique

Attention, ne vous attendez pas une adaptation d'Harry Potter. La magie du "Doctor", dépasse tout ce qu'on a pu voir dans les films. On entre dans l'univers des sciences occultes et des dimensions multiples. Cape de lévitation, pendentif surpuissant... Vous l'aurez compris, l'attirail de notre Sorcier Suprême n'a rien à voir avec un bouclier en vibranium de Captain America ou le Mjöllnir de Thor. Ce sera donc la première surprise du long-métrage : des objets mystiques, aux pouvoirs encore jamais vus.

Sans oublier sa parfaite maîtrise de cet art exceptionnel, à la suite de son entraînement auprès de l'Ancien (Tilda Swinton) dont on a eu un aperçu dans les trailers. Ok, vous allez vous dire qu'on a déjà vu de la magie dans Marvel avec la Sorcière Rouge. Sachez que Doctor Strange est beaucoup plus puissant car il a tout appris des sciences occultes. Il peut dominer l'énergie ambiante et extra-dimensionnelle, voyager entre les dimensions, modifier la matière avec la Pierre Philosophale ... Des pouvoirs infinis que nous pauvres mortels sont loin d'en saisir l'intensité.

2. Une plongée dans un univers parallèle

Vous l'aurez compris, il va falloir s'accrocher à son siège pendant le film. Les trailers nous ont donné un aperçu de cette nouvelle réalité abordée. Les immeubles se plient, se tordent ou fondent au gré des pouvoirs mystiques des personnages. Un peu comme dans un mauvais rêve ou Inception de Christopher Nolan. Mais loin de donner mal au crâne et au cœur, ses effets spéciaux fascinent.



Après la technologie dans Iron Man, la mythologie dans Thor et les confins de l'espace dans Les Gardiens de la Galaxie, on bascule dans une toute autre réalité. On en avait eu un aperçu dans Avengers avec le portail ouvert par les Chitauris et le Bifröst de Thor, mais cette fois, c'est du niveau supérieur. "Avec les arts mystiques, nous exploitons l'énergie et créons notre propre réalité", explique l'Ancien à Doctor Strange. Les effets spéciaux seront donc très attendus par les fans, pour permettre ces passages entre les différents univers.

3. Un nouveau genre de méchants

"Les Avengers protègent le monde des dangers physiques. Notre rôle est de le protéger contre les forces mystiques", explique Wong à Doctor Strange dans le trailer final. La preuve qu'il faudra s'attendre à de nouveaux super-vilains, autre qu'un Titan fou comme Thanos ou H.Y.D.R.A. D'abord parce qu'ils maîtrisent des pouvoirs d'un nouveau genre, qui ne s'applique pas à notre réalité. Dans le film, ils seront incarnés par Mads Mikkelsen dans le rôle de Kaecilius et Chiwetel Ejiofor en tant que Baron Mordo. Les deux hommes sont des maîtres de l'occultes, comme Doctor Strange, sauf qu'ils ont choisi de le faire du "côté Obscur".



Le Baron Mordo est l'ancien disciple de l'Ancien. Il a donc reçu le même enseignement que Stephen Strange, sauf qu'il a décidé qu'il voulait en savoir plus, et cela implique les forces obscures. Une soif de pouvoir toujours plus puissante qui lui fait abandonner le côté des héros pour celui des méchants. Par la suite, il va former Kaecilius. Le duo de choc fera donc tout pour détruire Docteur Strange. Ils s'affronteront non pas avec les poings comme dans Civil War, mais à coups de sorts puissants et de voyages inter-dimensionnels.

4. Un nouveau départ pour la phase 3

Des effets spéciaux, aux super-vilains, sans oublier la science de l'occulte, Doctor Strange marque donc un tournant important dans la phase 3 de l'Univers cinématographique Marvel. Mieux encore, il lui permet de commencer ce virage qui va se poursuivre avec Black Panther (juillet 2018) et Captain Marvel (octobre 2018). Des personnages singuliers, jamais vus au cinéma et qui s'apprêtent à entrer dans l'histoire du cinéma. Autant de bonnes raisons pour se précipiter sur Doctor Strange et se rendre compte que le monde des super-héros n'a pas fini de surprendre ses fans.