publié le 28/07/2017 à 08:00

HBO sait toujours comment entretenir l'impatience des fans de Game of Thrones. Après un premier teaser de The Queen's Justice, l'épisode 3 de la saison 7, la chaîne américaine a publié des images des protagonistes. Dans cette prochaine aventure, Jon Snow et Daenerys vont se rencontrer à Dragonstone, la nouvelle résidence de la Mère des Dragons. Sansa Stark est devenue la nouvelle reine du Nord en attendant le retour de son frère, tandis qu'Arya fait route pour Winterfell. Attention la suite du texte contient des spoilers !



Le point d'orgue de cet épisode 3 de la saison 7 sera sans doute la réunion de Jon Snow et Daenerys. Le roi du Nord espère convaincre la jeune femme de lui laisser l'accès aux réserves de Verredragon de son domaine, seule arme connue pour détruire les Marcheurs Blancs. Daenerys voudrait, de son côté, que Jon lui prête allégeance et l'aide pour sa conquête du Trône de fer.

Jon Snow et Sir Davos à Dragonstone

Sur les images dévoilées, Jon Snow et Sir Davos débarquent à Dragonstone. Ils vont être accueillis par Tyrion Lannister, la Main de Daenerys. On attend avec impatience les retrouvailles entre Jon et Tyrion qui ne sont pas vus depuis la saison 1 au Mur. Davos et Jon posent ensuite de face. Ils ont probablement rencontré Daenerys ou ou Mélisandre, la prêtresse rouge qu'ils ont tous les deux bannie dans la saison 6. La Mère des Dragons prendra conseil auprès de Varys, qui lui murmure quelque chose à l'oreille. À moins qu'il ne lui révèle que la flotte des Greyjoy, des Sand et des Martell a été détruite par Euron Greyjoy...

Sansa Stark à Winterfell avec Little Finger

Sansa est à la tête du Nord et de Winterfell en attendant le retour de Jon Snow. Elle ne doit pas se faire avoir par Littlefinger, qui cherche toujours à se marier avec elle (car il n'a pas réussi avec sa mère Catelyn Stark). On peut compter sur Brienne de Torth pour conseiller au mieux la jeune femme et, surtout, la protéger des mesquineries de Baelish. À moins que ce ne soit Sansa qui le manipule ? Dans l'épisode 1 de la saison 7, elle confie à Brienne qu'elle sait "exactement ce qu'il veut" et pourrait donc en tirer profit pour continuer de venger sa famille, détruite par les Lannister.

Les Immaculés prêts à l'attaque de Castral Roc

Pour assiéger Port-Réal, Daenerys a demandé aux Immaculés (menés par Ver gris) et les Dothrakis, d'affaiblir l'armée des Lannister en assiégeant Castral Roc, forteresse et le siège de la famille de Cersei et Jaime. Sur une des nouvelles photos de HBO, on voit Ver gris avec son casque, sûrement prêt pour la bataille. On devrait donc s'attendre à une nouvelle bataille, aussi violente que celle de l'épisode 2 contre la flotte de Yara et Theon Greyjoy. Espérons que le héros survivra pour retrouver Missandei, avec qui il a passé la nuit avant son départ. Une scène qui a été "difficile" à tourner pour Nathalie Emmanuel (Missandei). Mais on sait aussi que les histoires d'amour ne durent pas dans Game of Thrones...