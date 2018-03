publié le 28/09/2016 à 15:26

Beaucoup attendaient un ajout conséquent voire un Destiny 2, et c'est une extension plaisante mais sans plus qui est finalement arrivée entre les mains des joueurs. Après Le Roi des Corrompus, qui rebattait intelligemment les cartes du FPS mêlant science-fiction et fantasy, voilà venus Les Seigneurs de Fer.



L'extension offre une nouvelle aventure autour de l'histoire d'un groupe de guerriers ayant réussi à sceller par le passé une intelligence artificielle maléfique. Naturellement, cette intelligence artificielle a réussi à se libérer et à posséder en quelque sorte une race d'ennemi que les joueurs connaissent bien. Votre mission : sauver l'univers de cette terrible menace. Très original, n'est ce pas ? Au programme, une nouvelle zone dans l'ancienne Russie sur Terre, un hub social qui emprunte clairement son inspiration à la mythologie nordique, quelques merveilleux décors à découvrir, un niveau de Lumière revu à la hausse, des équipements et une nouvelle organisation des mission via un journal de bord revu et corrigé.

On prend les mêmes et on recommence

Seul problème : pour 30 euros, cette extension ne révolutionne rien. Elle va permettre aux fans de ne plus tourner en rond pendant quelques jours mais le tour des nouveautés sera vite réalisé. Les anciens joueurs de Destiny pourront aussi être de retour, appâtés par des cinématiques donnant l'impression que le jeu de Bungie s'est enfin acheté un peu de scénario. Ne rêvez pas, l'histoire est mieux tissée mais elle reste famélique. Une grande partie des nouveautés sont des refontes graphiques des ennemis et certains environnements.

Vous avez apprécié les créatures déchues fantomatiques noires et blanches (copies conformes des anciens ennemis) possédées par Oryx ? Vous adorerez les (mêmes) ennemis arborant cette fois une couleur rouge, signe de l'emprise de la fameuse intelligence artificielle que vous affronterez. Rien ne change ou si peu dans les comportement des monstres. On aurait aimé découvrir de nouvelles créatures, des lieux radicalement différents mais 90% de cette extension sent désespérément le réchauffé.



Des nouveaux modes de combats entre joueurs sont présents, un nouveau raid aussi et les quêtes et patrouilles peuvent satisfaire les amateurs. Les joueurs qui apprécient d'être tenus par une narration se sentiront floués. Cette extension pose de nouvelles questions et n'apportent pas vraiment de réponses sur l’univers pourtant si beau et si attractif de Destiny. Où sont les réponses sur les origines du Voyageur ? Où sont les nouvelles armes ? Où est la (voire les) nouvelles classes et races ? Sans doute que Bungie et Activision gardent leurs plus belles cartouches pour un Destiny 2 qui, d'après les premières rumeurs, serait en développement et promettrait une vraie révolution de la licence.